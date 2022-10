Concurso UFPB 2022: Quando sai o edital?

Universidade Federal da Paraíba avançou mais uma etapa para liberação do edital do concurso UFPB 2022. A última fase foi finalizada e a banca organizadora foi contratada.

Anunciado em setembro, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será o responsável pela seleção da Universidade Federal da Paraíba. Entretanto, o contrato de formalização do acordo foi divulgado apenas nesta segunda-feira, 10 de outubro, por meio do Diário Oficial da União.

Vale lembrar que com os trâmites resolvidos, as empresas estão finalizando o cronograma para liberação do edital que pode acontecer ainda este ano.

Vagas concurso UFPB 2022

Tudo indica que a oferta será de 92 vagas, quantitativo anunciado pelo reitor da universidade, o professor Valdiney Gouveia, em maio de 2022. As oportunidades serão para nível médio e superior.

Os cargos do concurso UFPB 2022 foram anunciados ainda em 2021 e vão contemplar mediante as seguintes vagas:

Carreira de técnico-administrativo, nas classes C, D e E, com destaque para o cargo de assistente em administração, de nível médio.

Já as demais oportunidades serão distribuídas por diversos cargos, como:

Assistente de alunos, técnico em assuntos educacionais, técnicos de laboratório, administrador e contador, sendo necessário apresentar os níveis médio, técnico ou superior.

Pode esperar que a instituição libere ainda outro concurso. As informações foram mencionadas também peloreitor da UFPB. De acordo com informações, serão anunciadas 72 oportunidades: “A UFPB precisa renovar os seus quadros. É importante renovar, dar oportunidade a jovens que possam contribuir e dar diferentes perspectivas“, afirmou Valdiney.

Quando aconteceu o último certame?

O último edital do concurso UFPB 2022 foi liberado entre os anos de 2018 e 2019 e teve a AOCP como responsável. Na ocasião, foram anunciadas 131 vagas para médio, técnico e superior. As remunerações ultrapassaram R$ 4 mil.

Os candidatos forma avaliados por etapa objetiva na qual foram cobradas as seguintes disciplinas: Português, Matemática, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos, dependendo do cargo.

Ao todo foram 50 questões aplicadas nos seguintes municípios: João Pessoa, Mamanguape, Rio Tinto, Bananeiras e Areia, na Paraíba.