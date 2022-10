Concursos Marinha 2023: Veja datas de editais e provas

A Marinha do Brasil divulgou o cronograma com datas dos editais dos concursos Marinha 2023. Vale lembrar que são vários opções que contemplam um público alvo abrangente, levando em conta vários níveis de escolaridade, idade e sexo.

São 10 concursos públicos e a divulgação do cronograma auxilia que os concurseiros consigam se preparar melhor para as fases do certame.

Vagas concursos Marinha 2023

Confira a seguir a lista dos certames, assim como previsão de liberação do edital e da realização das provas:

Concurso Previsão de edital Previsão de provas Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) 1ª quinzena de Junho de 2023 1ª quinzena de Outubro de 2023 Colégio Naval 2ª quinzena de Janeiro de 2023 2ª quinzena de Maio de 2023 Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM) 2ª quinzena de Março de 2023 2ª quinzena de Julho de 2023 Escolas de Aprendizes-Marinheiros 1ª quinzena de Dezembro de 2022 1ª quinzena de Abril de 2023 Corpo de Saúde da Marinha 2ª quinzena de Abril de 2023 2ª quinzena de Agosto de 2023 Escola Naval 1ª quinzena de Fevereiro de 2023 2ª quinzena de Junho de 2023 Quadro Técnico 2ª quinzena de Março de 2023 2ª quinzena de Julho de 2023 Corpo Auxiliar de Praças 2ª quinzena de Maio de 2023 2ª quinzena de Setembro de 2023 Quadro de Capelães Navais 2ª quinzena de Março de 2023 2ª quinzena de Julho de 2023 Quadros Complementares de Oficiais Fuzileiros Navais, do Corpo da Armada e Intendentes 2ª quinzena de Abril de 2023 2ª quinzena de Agosto de 2023

Certame para aprendiz

Uma das novidades de 2022 é que vai haver a liberação do edital dos concursos Marinha 2023 para Jovem Aprendiz na primeira quinzena de dezembro. Para participar é preciso seguir alguns requisitos, como por exemplo:

Ter o nível médio;

Ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho do ano seguinte; e

Ter altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m.

Também não é permitido que os aprendizes sejam casados ou tenham união estável. É importante lembrar que o quantitativo de vagas não foi divulgado, entretanto, as remunerações iniciais, para provimento em 2023, são as seguintes:

R$1.303,90, sendo R$1.105 correspondentes ao soldo militar, R$143,65 correspondentes ao adicional militar e R$55,25 correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar

Por sua vez, o aluno aprendiz vai receber a seguinte remuneração: R$1.398,30 sendo R$1.185,00 correspondentes ao soldo militar, R$154,05 correspondentes ao adicional militar e R$59,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar