Concursos policiais: como se preparar corretamente

Os concursos policiais abrangem uma série de oportunidades, seja na Polícia Militar, Civil, Federal, Rodoviária e Legislativa. Ademais, a carreira é uma ótima possibilidade de se contribuir para a segurança pública, e oferece aos profissionais uma grande estabilidade, bons benefícios e remunerações.

Como qualquer concurso público, é preciso se preparar, ter disciplina, foco e motivação, em busca da conquista de uma vaga em um órgão do governo. A rotina de estudos deve ser produtiva e eficiente, visto que não é fácil passar nas provas relacionadas aos concursos policiais.

No entanto, com uma boa dedicação e ânimo, é possível ir bem nas avaliações e se destacar frente aos concorrentes para a vaga. Aliás, muitas vezes as pessoas escolhem os concursos policiais por conta de sua vocação profissional ou pela quantidade de vagas oferecidas. O fato é que a profissão é bastante desafiadora.

A princípio, o caminho até a conquista da vaga é cheio de obstáculos, é preciso se preparar com afinco, procurar entender como o concurso policial funciona e o que fazer para ir bem nas provas. Dessa maneira, preparamos neste artigo algumas dicas e passos para que você possa garantir uma vaga em uma instituição.

Benefícios da carreira policial

Quem trabalha como policial tem uma série de benefícios, como promoções e planos de carreira, podendo conquistá-los através do tempo de serviço, desempenho e qualificações. As remunerações do servidor também são mais altas que no setor privado, com um piso de R$3 mil até o teto de R$20 mil.

A estabilidade funcional é um dos maiores atrativos para a profissão. Outro fator que merece destaque é o relacionado às aposentadorias, visto que os servidores contam com aposentadorias especiais previstas no plano de carreira. Os benefícios e gratificações podem aumentar bastante o vencimento final do servidor.

Como iniciar os estudos para os concursos

Os estudos relativos aos concursos para as carreiras policiais devem ser divididos em duas etapas. A princípio, deve-se estudar as matérias comuns que devem cair em todas as avaliações. Em seguida, é preciso garantir seus esforços na aquisição de conhecimentos específicos a cada cargo, como legislação e demais matérias previstas no edital.

Podemos destacar as seguintes matérias a serem estudadas: língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, direito penal, direito processual penal, direito constitucional, legislação especial. Estima-se que o tempo necessário para a assimilação dessas matérias seja de seis meses.

Veremos abaixo algumas matérias específicas para diversos cargos:

Polícia Rodoviária Federal – Legislação Rodoviária e Código de Trânsito Brasileiro.

Polícia federal – Contabilidade.

Departamento Penitenciário Federal – Legislação de Execução Penal

Caso opte por um cargo de delegado, é necessário estudar alguns conteúdos como direito constitucional, direito administrativo, direito processual penal, direito penal, direito civil, medicina legal e legislação especial.

Como se preparar para os concursos policiais

Em primeiro lugar é preciso definir quais são os seus objetivos. Quanto mais específico melhor, visto que cada concurso possui as suas particularidades. É preciso assimilar os conteúdos certos, de acordo com o cargo pretendido. Dessa maneira você otimiza seu tempo de estudos e se prepara melhor.

Montar um plano de estudos facilita a organização de sua rotina. Você deve especificar horários, matérias e metas a conquistar. Pode-se montar um cronograma ou um ciclo de estudos. É importante observar o que funciona melhor para você de forma a facilitar as tarefas a serem realizadas no dia a dia.

Para se preparar melhor é importante começar os estudos antes da publicação do edital. É preciso criar uma base de conhecimento forte. Sendo assim, uma rotina de estudos pré-edital lhe dá mais tempo e tranquilidade para lhe preparar para as provas. Estudar é um hábito que requer persistência.

A prova de aptidão física, o TAF, é bastante importante nos concursos policiais. Desta maneira, o estudante deve se preparar o quanto antes. Muitos candidatos passam a fazer os exercícios físicos depois da realização provas. O ideal é se preparar com antecedência. Inclua estas atividades em sua rotina.

O estudante também tem que se atentar para a prova de títulos. É uma maneira de se garantir pontos a mais, se destacando de seus concorrentes. São os diplomas de doutorado, mestrado e pós-graduação, reconhecidos pelo MEC. Outro fator importante são as experiências profissionais que também contam bastante.