Concursos Públicos: 200 editais abrem inscrições para mais de 20 MIL VAGAS; veja a lista

Atenção, candidatos a concursos públicos de todo o país! Se você está procurando uma oportunidade de emprego com estabilidade empregatícia, a oportunidade é agora. Atualmente, conforme apuração do Notícias Concursos, são diversos concursos públicos com vagas abertas para candidatos.

Além das vagas imediatas, há oportunidades também para cadastro reserva, para contratação conforme necessidade. Seja como for, são mais de 200 concursos públicos no país com aproximadamente 21 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 33.689,11 na Procuradoria-Geral da República e no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.

Os principais concursos abertos são: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com 1.000 vagas; e a Procuradoria-Geral da República, com 13 vagas.

Ademais, é importante destacar que somente nesta segunda-feira (03/10), pelo menos 13 órgãos abrem o prazo de inscrições para 435 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Concurso INSS 2022

Em primeiro lugar, o concurso público em destaque no momento é o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Atualmente, o órgão abriu inscrições do edital que visa realizar o preenchimento de 1.000 vagas com salários que podem chegar a até R$ 5.905,79. Mas atenção ao prazo de inscrição, que segue somente até esta segunda-feira (03/10), até as 18 horas.

Segundo o edital do concurso, estão disponíveis vagas em caráter imediato e em cadastro reserva enquanto houver validade do certame.

A inscrição do concurso INSS 2022 estará disponível no período compreendido entre 16 de setembro e 03 de outubro. Vale destacar que o candidato precisa pagar uma taxa no valor de R$85,00 para efetivar a sua inscrição.

As provas objetivas do concurso INSS estão marcadas para 27 de novembro de 2022. Veja o edital

Inscrições que abrem nesta segunda-feira (03/10)

Inscrições do concurso: até 08/11/2022

12 vagas

Salários de até R$ 2.816,12

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Bauru (SP)

Inscrições: até 13/10/2022

2 vagas

Salários de até R$ 1.888,43

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Concurso Prefeitura de Ipatinga (MG)

Inscrições: até 09/11/2022

100 vagas

Salários de até R$ 1.916,47

Cargos de nível médio

Veja o edital

Prefeitura de Tucumã (PA)

Inscrições: até 21/10/2022

28 vagas

Salários de até R$ 2.424,00

Cargos de nível médio

Veja o edital

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb)

Inscrições: até 10/10/2022

18 vagas

Salários de até R$ 2.996,88

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Chapadão do Sul (MS)

Inscrições: até 06/10/2022

28 vagas

Salários de até R$ 4.871,43

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Marília (SP)

Inscrições: até 04/11/2022

29 vagas

Salários de até R$ 4.949,26

Cargos de nível superior

Veja o edital

Concurso Prefeitura de Nova União (RO)

Inscrições: até 07/10/2022

4 vagas

Salários de até R$ 5.998,23

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Plácido de Castro (AC)

Inscrições: até 05/10/2022

27 vagas

Salários de até R$ 11.000,28

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Procuradoria-Geral de Santa Catarina

Inscrições: até 03/11/2022

61 vagas

Salários de até R$ 12.523,79

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Santa Maria do Oeste (PR)

Inscrições: até 20/10/2022

121 vagas

Salários de até R$ 14.139,63

Cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Veja o edital

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC)

Inscrições: até 27/10/2022

1 vaga e cadastro reserva

Salários de até R$ 14.271,70

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Varginha (MG)

Inscrições: até 04/10/2022

4 vagas

Salários de até R$ 16.033,43

Cargos de nível superior

Veja o edital