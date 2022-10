condomínio que une a tranquilidade do campo e as belezas do litoral baiano

Fazendas Santa Fé une o clima do campo aos encantos da Praia do Forte, uma das mais buscadas do Litoral Norte (Foto: Divulgação)

Ter ao mesmo tempo, o melhor do campo, da praia e da cidade. O que parecia um sonho quase impossível até bem pouco atrás, vem se tornando uma realidade, acelerada após a pandemia. Se naquele momento as pessoas precisaram ficar em casa, agora elas sentiram a diferença na qualidade de vida ao desfrutar de casas mais amplas e confortáveis, com maior contato com a natureza, sem ter que deixar os compromissos profissionais de lado.

Essa demanda fez surgir empreendimentos cada vez mais aprimorados, como o Fazendas Santa Fé, localizado a cinco minutos da Praia do Forte e distante apenas 80 km de Salvador. O empreendimento oferece um novo conceito imobiliário, de condomínio farm, onde a ideia é unir toda a tranquilidade de um condomínio fechado, com segurança 24h e estrutura de lazer moderna, aos benefícios de uma atmosfera de fazenda, com direito a baias para criação de cavalos, hípica oficial e quatro quilômetros de pista para cavalgada. Sidney Quintela assina o projeto arquitetônico.

“Há um movimento que já vinha ocorrendo e que se acentuou após a pandemia de pessoas que querem morar em espaços mais amplos próximos à natureza. O Litoral Norte se tornou uma nova frente de investimentos imobiliários”, avalia Leopoldo Leão, sócio-diretor da Leão Engenharia, incorporadora do Fazendas Santa Fé.

O condomínio, que será entregue no próximo ano, terá 245 lotes em uma área de 500 mil m². Ele está localizado na Reserva Sapiranga, área preservada onde é possível ter contato a Mata Atlântica, e a maior estrutura de lazer do Litoral Norte. Além do clube hípico, a infraestrutura social também é contemplada por um clube temático que remete a cidades do interior baiano. Nele estarão instalados espaço fitness, SPA, brinquedoteca, salão de jogos, espaço gourmet e salão de festas, entre outros equipamentos.

“Além de permitir fácil acesso à Estrada do Coco e à Praia do Forte, a escolha da Reserva Sapiranga foi muito pautada na possibilidade de oferecer qualidade de vida aos nossos clientes, conforto aos animais e preservação ambiental. Tanto que as áreas que estão recebendo edificações antes eram ocupadas por pasto, assim conseguimos manter uma área de quase 100 mil m² de vegetação nativa preservada dentro das dependências do condomínio”, ressalta.

Mirante

Para proporcionar experiências desde o primeiro contato, o Fazendas Santa Fé conta com um conceito diferente de stand de vendas, um Stand-Mirante. A estrutura tem um terraço em grama sintética de onde é possível ter uma vista privilegiada da obra. Além disso, com a ajuda da tecnologia, através de óculos de realidade virtual, pode-se ver em alta definição todo o condomínio já finalizado.

“Quem visitar o stand poderá viver a experiência de se ‘teletransportar’ por diferentes pontos das áreas de lazer do empreendimento, além de ver e sentir o clima do Fazendas Santa Fé exatamente como será após finalizarmos a construção, em 2023”, conclui Leopoldo.

O empreendimento está com as vendas bem avançadas. Visitas ao local e mais informações através do site.

