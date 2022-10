Confira 10 curiosidades sobre Frida Kahlo

Foto: Gelman Collection /Nickolas Muray Photo Archives/ Divulgação

A vida de Frida Kahlo é repleta de capítulos. Desde a infância, quando foi diagnosticada com poliomielite infantil, passando pela adolescência, ao sofrer um acidente de trânsito, até a vida adulta, com todos os 143 quadros, militância e amores. Dentro dessa história que terminou de forma precoce e durou 47 anos, existem inúmeras curiosidades.

Frida foi revolucionária e inspirou gerações, em diversos seguimentos da arte. Para você conhecer ainda mais essa história, listamos algumas curiosidades sobre a pintora mexicana. Confira:

Moda como mensagem política

Foto: Reprodução

Frida Kahlo não é inspiração na moda até hoje por um acaso. Ela costumava transmitir, no modo de vestir, mensagens políticas. Intencionalmente, a pintora misturou, por exemplo, moda ocidental com roupas indígenas tradicionais para fazer uma declaração polícia sobre identidade cultural, nacionalismo e feminismo.

Com o tempo, Frida se tornou famosa também pela aparência e estilo únicos, além, claro, das obras impressionantes.

Dispensou o vestido de noiva

Frida casou-se com o também artista plástico Diego Rivera, em 1929. Na ocasião, de última hora ele decidiu mudar o vestido de noiva. Trocou a roupa típica branca por uma peça simples, emprestada pela empregada dos pais dela.

Quando tinha seis anos, Frida contraiu poliomielite, doença que a deixou com uma lesão no pé direito. Por isso, ela ganhou o apelido de “Frida-Pata-De-Palo”, que em português quer dizer “Perna de pau”.

Por causa desse apelido, a pintora passou a usar apenas calças, e mais para frente, saias longas – que até hoje é uma das marcas da artista.

Inspirou o Red Hot Chilli Peppers

Letra de Scart Tissue foi inspirada na história de Frida Kahlo / Foto: Reprodução

A influência de Frida Kahlo chegou também na música. Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chilli Peppers, se inspirou na vida da pintora para escrever “Scar Tissue”, um dos maiores sucessos da banda. A letra da música fala sobre os problemas que os outros não enxergam e as cicatrizes da vida.

Frida falava espanhol, inglês, francês e um pouco de alemão e russo.

Bilhete antes de morrer

Frida Kahlo foi encontrada morta dentro de casa aos 47 anos. No atestado de óbito, a causa da morte é embolia pulmonar, mas a hipótese de que ela tenha morrido de overdose não é descartada, já que a pintora fazia uso de diversos medicamentos.

Em um diário, foi encontrado o recado: “Espero alegre a minha partida – e espero não retornar nunca mais!”. O caderno da pintora, que tinha várias anotações, virou um livro.

Começou a pintar aos 15 anos

Entre os anos 1922 e 1925, começou a estudar na Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México, onde teve aulas de desenho e modelagem.

Foto: Arquivo Pessoal

A artista conheceu Diego Rivera em 1928, quando ela entrou se filiou ao partido comunista. Um ano depois, os dois se casaram.

Por causa do acidente de carro que sofreu na adolescência, Frida teve seu útero perfurado, e não conseguia manter nenhuma gravidez. Isso pode ser percebido em várias telas pintadas pela artista.

Foto: Wikipedia

A casa em que Frida viveu, no bairro de Coyoacán, na Cidade do México, funciona como um museu desde 1958. No piso térreo há uma sala com alguns trabalhos da pintora, principalmente obras menores. O segundo e terceiro quartos são dedicados a itens pessoais e algumas obras de Diego Rivera, marido da artista.

Nos dois cômodos do andar superior estão o quarto e o estúdio de Frida Kahlo, ambos com mobiliário original. Na cama há um espartilho pintado, que ela vestiu para suportar sua coluna danificada. Em outro canto, as cinzas da artista estão em exposição.

Exposição de Frida Kahlo em Salvador

Foto: Divulgação

Para conhecer ainda mais a história da artista, uma visita à exposição imersiva sobre Frida Kahlo, em cartaz no Salvador Shopping, em Salvador, é uma parada obrigatória.

Pela primeira vez no Brasil, a mostra internacional “Frida Kahlo- A Vida de Um ícone” é a maior exposição imersiva criada em torno da vida e obra da mexicana.

A biografia mostra a trajetória da artista distribuída em uma jornada interativa por 10 ambientes. O local explora a história da da artista por meio de coleções de fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas e itens de colecionador.

Vinda de Barcelona, na Espanha, segue para São Paulo depois de Salvador, dando seguimento à turnê nacional. Na capital baiana, fica em cartaz até 4 de dezembro.

A visitação está disponível todos os dias, das 10h às 21h, Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), de segunda a quinta, das 10h às 17h40, R$ 75 (inteira) e R$ 37,50 (meia) a partir das 18h até as 21h. De sexta a domingo o valor é de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). É possível adquirir ainda uma entrada VIP Experience no valor de R$ 150.

SERVIÇO

Exposição imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Quando: 5 de outubro a 4 de dezembro

Onde: Salvador Shopping

Visitação: segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h

Ingressos: segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$ 37,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150

Vendas: Eventim e Frida Kahlo Salvador

Leia mais sobre Frida Kahlo em Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.