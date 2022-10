Confira 6 dicas para economizar energia com ar-condicionado

Para muitas pessoas, principalmente para aquelas que residem em regiões em que as temperaturas costumam ser elevadas, o ar-condicionado é um produto indispensável. No entanto, com a alta nas cobranças nos últimos meses, surge a preocupação quanto ao consumo de energia.

Um fator positivo relacionado ao consumo de energia elétrica diz respeito ao avanço de tecnologias. Atualmente, a intenção das empresas de eletros é trazer para o mercado um produto super tecnológico que gaste pouca energia. A estratégia prevê a chegada de novos clientes.

Os modelos mais recentes dos ares-condicionados da TCL, por exemplo, prometem até 75% de economia em comparação com os mais antigos. A empresa justifica essa capacidade na automação do compressor segundo a necessidade do ambiente, o que evita picos de energia.

“Sempre buscamos trazer o que há de mais moderno a nível global para os nossos consumidores, e hoje temos no mercado modelos de última geração que entregam conforto para o usuário e ao mesmo tempo uma excelente eficiência energética, sem que haja surpresas com a conta de luz no final do mês”, disse Nikolas Corbacho, Gerente de Produtos da SEMP TCL.

É importante salientar que a empresa também divulgou algumas dicas que podem economizar energia na hora de usar o ar-condicionado. Confira a seguir.

Como economizar energia usando ar-condicionado?

Evite entrada de raios solares no ambiente climatizado; Feche todas as portas e janelas; Instale o compartimento externo do ar-condicionado em um ambiente arejado e sombreado; Ajuste a temperatura para em torno de 23°C, sendo está a temperatura ideal para a saúde humana; Mantenha os filtros de ar limpos, seguindo a indicação automática do próprio aparelho com o “Aviso de Limpeza de Filtro”; Por fim, adquira o produto com tamanho ideal conforme o seu ambiente.

Saiba como ganhar até 100% de desconto na conta de energia

O Governo Federal disponibiliza o programa Tarifa Social de Energia Elétrica aos brasileiros que desejam obter descontos na conta de energia. Os beneficiários do programa podem receber até 100% de desconto na conta de energia elétrica.

De acordo com dados do governo, atualmente 20 milhões de famílias são atendidas pelo benefício.

Desconto com a Tarifa Social

As regras do programa Tarifa Social estabelecem que a porcentagem de desconto varia de acordo com o consumo de energia na residência.

Dessa forma, quanto menor for o consumo, maior será o desconto. Confira a tabela de desconto:

Consumo de até 30 kWh por mês – 65%;

Consumo entre 31 e 100 kWh por mês – 40%;

Consumo entre 101 e 220 kWh por mês – 10%.

Vale ressaltar que famílias indígenas e quilombolas recebem descontos maiores em suas contas de energia.

Confira a tabela de desconto para esse grupo:

Consumo de até 50 kWh por mês – 100%;

Consumo entre 51 e 100 kWh por mês – 40%;

Consumo entre 101 e 220 kWh por mês – 10%.

Quem pode receber o benefício?

De acordo com as regras do programa, confira quem pode receber os descontos:

Ser deficiente e beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada); ou

Ser idosos com 65 anos ou mais;

Compor família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal);

(Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal); Ter renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 606); ou

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.363), tendo um membro da família portador de doença ou com deficiência grave precisando de uso permanente de aparelhos elétricos para tratamento.