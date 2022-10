Confira a lista de anúncios sociais do Governo Federal em outubro

Em plena disputa de segundo turno das eleições presidenciais, o Governo Federal realizou uma série de anúncios voltados para a população de baixa renda. Até aqui, já são nove medidas anunciadas entre os dias 1 de outubro e esta sexta-feira (28). Todas elas estão sendo usadas nos programas políticos do presidente Jair Bolsonaro (PL) no rádio e na tv.

Abaixo, separamos as propostas anunciadas pelo governo nos últimos dias.

A lista

Antecipação do pagamento do Auxílio Brasil;

13° para mulheres que recebem Auxílio Brasil;

Aumento no número de beneficiários do Auxílio Brasil;

Aumento no número de beneficiários do Vale-gás nacional;

Lançamento do consignado do Auxílio Brasil por 12 instituições financeiras;

Campanha de refinanciamento de dívidas em até 90% na Caixa;

Antecipação do pagamento dos Auxílios Caminhoneiro e Taxista;

Crédito para mulheres empreendedoras na Caixa;

Aprovação de uso de crédito futuro de FGTS para financiamento de imóveis.

Mudanças que já estão valendo

Algumas destas propostas acima já estão valendo, ou já foram cumpridas. O Governo Federal realmente já antecipou os pagamentos dos programas Auxílio Brasil, vale-gás nacional, Pix Caminhoneiro e auxílio-taxista. Todos os repasses referentes ao mês de outubro, já foram oficialmente cumpridos.

Além disso, outros projetos já saíram do papel, como o consignado para usuários do Auxílio Brasil. A medida, aliás, está valendo desde o último dia 10 de outubro. Somente na Caixa Econômica Federal, mais de 1,6 milhão pediram pelo recebimento do saldo.

O número de usuários de programas como o Auxílio Brasil e vale-gás nacional também foi uma promessa cumprida. Dados do Ministério da Cidadania apontam que mais de 21 milhões de pessoas receberam o Auxílio em outubro, um aumento de mais de 450 mil famílias em relação ao que se registrou em setembro.

O que ainda não saiu do papel

Por outro lado, parte importante dos anúncios que o Governo Federal realizou neste mês, ainda não saiu do papel de fato. É o caso, por exemplo, da promessa de criação de um 13º salário para os usuários que fazem parte do Auxílio Brasil.

Em entrevista recente, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a ideia será protocolada, mas que os pagamentos só devem sair do papel no final do próximo ano. Ele condiciona os repasses ao resultado das urnas no próximo domingo (30).

Além disso, a aprovação da criação do FGTS Futuro para o financiamento de imóveis não significa que os pedidos já podem ser feitos agora. Segundo informações oficiais do Governo Federal, os cidadãos só poderão usufruir da medida a partir do próximo ano.

Lula faz promessas para o auxílio

Mesmo sem estar no poder no momento, o ex-presidente Lula (PT) também faz promessas para tentar conseguir manter a sua vantagem entre os eleitores mais pobres.

Algumas das promessas de Lula, aliás, se assemelham com as de Bolsonaro. O candidato do PT também afirma que poderá manter o Auxílio Brasil na casa dos R$ 600 caso eleito no próximo domingo (30). Ele também afirma que poderá aumentar a taxa de isenção do imposto de renda.

O petista também afirma que poderá fazer mudanças no sistema do Auxílio Brasil, pagando um adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos.