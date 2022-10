confira a matemática do Bahia para o retorno

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia

O empate com o Grêmio em 1×1 no domingo (17) pode até ter um gosto amargo, considerando que até os 39 do segundo tempo o Bahia estava vencendo a partida. No entanto, o ponto conquistado fora de casa foi fundamental para aumentar a chance de acesso à Série A do Tricolor. Além disso, com o empate do Sport e Vasco, o Bahia tem a possibilidade de garantir matematicamente a vaga na primeira divisão no próximo sábado (22).

Com os resultados da rodada, o Bahia manteve a distância de quatro pontos para o G-4. Com isso, e por causa do número de vitórias, garante a presença entre os quatro melhores da competição até a 37ª rodada, independentemente dos resultados. Mas para conseguir o acesso já contra o Vila Nova, no sábado, na Fonte Nova, o Bahia precisa primeiro fazer a parte dele: vencer.

Além disso, é preciso que o Sport, que enfrenta o Londrina fora de casa, o Criciúma, que vai até o Rio de Janeiro jogar contra o Vasco, e o Sampaio Corrêa, que também joga fora de casa contra o Ituano, não vençam os jogos.

Caso todos esses resultados aconteçam, o Bahia chegaria aos 60 pontos, enquanto Sport, Sampaio e Criciúma (5º, 6º e 7º colocados) chegariam no máximo a 59, 58 e 58 pontos, respectivamente.

O jogo que pode ser do acesso está marcado para sábado, às 16h30. No mesmo horáro, Londrina x Sport e Vasco x Criciúma se enfrentam. A partida entre Ituano e Sampaio Corrêa, no entanto, é apenas às 18h30. Ou seja, se tudo acontecer da forma que o Bahia precisa, o torcedor tricolor terá que esperar até 20h30 para confirmar ou não o acesso.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.