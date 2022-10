Confira blocos que já estão com vendas abertas para o Carnaval

Foto: Alfredo Filho/ Secom

A pouco mais de 100 dias para o Carnaval de Salvador, não há aquele que não sonhe em ter o corpo pintado para Timbalada, ou que já se imagine brilhando na Avenida mais do que o próprio refletor do trio elétrico ao descer do Farol a Ondina arrastando a multidão.

Em 2023, a folia promete ser uma das maiores após dois anos sem festa devido à pandemia da Covid-19. A promessa vem de quem dá o tom da festa e de quem faz a festa acontecer, como o prefeito Bruno Reis (União Brasil), que garantiu que a prefeitura prepara grandes anúncios para os próximos meses.

Para os ansiosos, o iBahia preparou uma lista com os blocos que já estão com vendas abertas para a festa em 2023. Vale lembrar que os foliões que adquiriram os passaportes para o Carnaval de 2022 que não aconteceu, têm direito a curtir a folia em 2023, caso não tenha optado pelo reembolso. No próximo ano a festa acontece dos dias 16 a 21 de fevereiro. Confira a lista:

BLOCOS COM VENDAS ABERTAS VALOR Coruja com Ivete Sangalo – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 2.090 (dois dias). R$ 1.100 (sábado ou segunda) Bloco da Quinta com Bell Marques – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 590 Vumbora com Bell Marques – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 850 (sexta) e R$ 1.090 (sábado) Me Abraça com Durval Lelys – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 1.370 (dois dias), R$ 720 (domingo) R$ 1600 (domingo open bar), R$ 720 (segunda) R$ 1.600 (segunda open bar) Blow Out com Claudia Leitte – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 600 (sexta) Crocodilo com Daniela Mercury – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 1.200 (dois dias), R$ 730 (domingo) R$ 560 (segunda) O Vale com Alinne Rosa – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 300 (cada dia, sábado e segunda) Cheiro com Cheiro de Amor – Circuito Dodô (Barra-Ondina) EVA com Banda Eva – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 640 (dois dias), R$ 290 (quinta) R$ 600 (quinta open bar), R$ 380 (sexta) R$ 700 (sexta open bar) Largadinho com Claudia Leitte – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 1.250 (dois dias), R$ 650 (domingo) R$ 800 (terça) Bloco do Nana com Léo Santana – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 340 (sexta) R$ 420 (sábado) Camaleão com Bell Marques – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 1.490 (domingo) R$ 1.290 (segunda) R$ 1.190 (terça) Bloco Agrada Gregos com Carla Cristina – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 245 (domingo) Bloco do Embaixador com Gusttavo Lima – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 1.000 ( Afoxé Filhos de Gandhy – Circuito Dodô e Osmar (Barra-Ondina e Campo Grande) R$ 700 Bloco Olodum – Circuito Dodô e Osmar (Barra-Ondina e Campo Grande) R$ 450 (sexta) e R$ 550 (domingo) Bloco UAU com Babado Novo – Circuito Dodô (Barra-Ondina) R$ 200 Bloco As Muquiranas – Circuito Osmar (Campo Grande) R$ 800 Bloco Alerta Geral – Circuito Osmar (Campo Grande) R$ 250

BLOCOS SEM VENDAS STATUS Bloco Timbalada Confirmado Bloco Eu Vou Confirmado Bloco Fissura Sem posicionamento Bloco Meu & Seu Sem posicionamento

