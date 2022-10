Confira datas dos encontros previstos entre Lula e Bolsonaro

Foto: Reprodução/Instagram

Disputando a Presidência do Brasil no segundo turno das eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devem se encontrar ao longo do mês para discutir suas propostas de governo e se confrontar em debates.

Pelo menos cinco encontros devem acontecer até o dia 30, quando acontecerá a votação, segundo apurou o UOL. A realização dos eventos depende da confirmação de presença dos partidos e candidatos. Por enquanto, o primeiro deles, previsto para o domingo (16), já está confirmado pelos dois.

O encontro será organizado por uma parceria entre UOL, Band, Folha de S. Paulo e TV Cultura. As regras, que ainda não foram divulgadas, foram definidas na terça-feira (11) em reunião entre representantes dos veículos de comunicação, partidos e candidatos.

Confira as datas:

16/10 (domingo) – UOL, Band, Folha de S. Paulo, e TV Cultura

17/10 (segunda-feira) – Rede TV!

21/10 (sexta-feira) – Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Nova Brasil FM e Terra

23/10 (segunda-feira) – Record TV

28/10 (sexta-feira) – TV Globo

