Confira lista com opções de presentes para o Dia Das Crianças

Falta menos de 24h para o Dia das Crianças e presentear a criançada pode ser um desafio. Nesta terça-feira (11), o iBahia traz uma lista que pode ajudar quem ainda está na dúvida do que comprar. Veja abaixo uma lista de opções de presentes que você pode dar para seu pequenino favorito:

Até R$ 40

Existem brinquedos com valores variados e com até R$ 40 é possível encontrar opções divertidas e interativas. A montagem de quebra-cabeças e legos podem ser opções criativas de brincadeiras, e neste valor pode-se comprar um kit com 96 peças. Também são opções:

Lousa Mágica

Jogo de Tabuleiro Ludo

Bichos de Pelúcia

Até R$ 100

Dentre as opções mais caras de brinquedos estão aqueles com temas de desenhos e quadrinhos. O quebra-cabeça de 500 peças com a temática Avengers é um bom exemplo de presente personalizado que pode fazer a alegria de crianças fãs da Marvel.

No Shopping Bela Vista, este item custa R$ 99 e, além dele, há opções de combos com bolsas e calçados (R$ 89.90) e acessórios (R$ 49,99) que também são boas opções para comemorar a data.

A O Boticário também apresenta opções de presentes para os pequeninos. Por preços entre R$ 35,90 e R$ 65,90, pode-se adquirir colônias e creme para pentear da linhas especial do Pantera Negra.

Até R$ 300

Para aqueles que querem adquirir presentes mais caros, opções como roupas e bonecas podem ser encontrados em valores até R$300.

No Shopping Bela Vista, é possível comprar um combo com camiseta, short e calçado masculino por R$102 e a boneca Anna, do filme Frozen, por R$ 299. Por esse preços também pode encontrar:

Bolsas

Calçados

Carrinhos de controle remoto

Tablets

Triciclos

