confira lista de aulões disponíveis em Salvador

Foto: Divulgação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é hoje um dos principais meios de acesso dos estudantes ao Ensino Superior, já que suas notas podem ser usadas para ingresso no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ProUni (Programa Universidade para Todos), além de mais de 50 instituições de educação portuguesas. Também há a possibilidade de pleitear financiamento estudantil em programas do Governo, como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Neste ano, a prova acontece nos dias 13 e 20 de novembro. No primeiro domingo, serão aplicadas as provas de Ciências Humanas, Linguagens e redação. No segundo domingo, e último dia de prova, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Para ajudar os estudantes, o iBahia listou quais aulões acontecerão em Salvador. Além disso, tem opção à distância, que pode ser acompanha de forma online, e outras presenciais. Confira:

Aulões da Unijorge no cinema

Nos dias 12 e 19 de novembro, a Unijorge vai promover mais uma edição do projeto Missão Enem – evento que tem como objetivo ajudar na preparação dos estudantes que vão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médico. A

O Cine Aulão acontecerá das 7h30min às 12h, em salas de cinema no Cinemark Salvador Shopping. O evento é destinado a alunos do 3º ano de escolas públicas, particulares ou de cursinhos preparatórios, na faixa etária de 16 a 25 anos. As inscrições são gratuitas para quem fizer o cadastro através da página da Unijorge. A inscrição pode ser realizada até o dia 4 de novembro e será válida para os dois dias de aulão.

SERVIÇO

Missão Enem Unijorge – Cine Aulão

Datas: 12 e 19 de novembro de 2022 (sábados que antecedem o Enem)

Local: Cinemark Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores)

Horário: 7h30 às 12h

Informações e inscrições através do link.

Valor: Gratuito para quem se inscrever no link no site da Unijorge

Vagas limitadas

Este ano, a oitava edição do projeto acontece de forma presencial nas cidades de Salvador, Vale do São Francisco (Juazeiro e Petrolina), Itabuna, Jequié e Vitória da Conquista.

Quem deseja participar do evento dinâmico e interativo que ocorre de 20 de outubro a 10 de novembro, promovido pouco tempo antes do Exame que será realizado nos dias 13 e 20 de novembro, deve realizar a inscrição através do link megarevisao.com e ter acesso exclusivo aos melhores conteúdos oferecidos por um elenco de mais de 50 Mestres selecionados entre os maiores destaques de cada região. Serão quase 300 questões resolvidas, além de dicas e chamadas.

SERVIÇO

Quando: 20/10 a 10/11/2022

Onde: Vale do São Francisco (20/10), Itabuna (26/10), Jequié (27/10), Vitória da Conquista (03/11) e Salvador (10/11)

Inscrições no site

A FDT Educação disponibiliza uma série de conteúdos gratuitos e relevantes, desenvolvidos pelo time de editores da companhia, no portal FTD Resolve (https://resolve.ftd.com.br/)

São materiais variados, entre eles, textos, podcasts, videoaulas, redações, ente outros, que aceleram os resultados dos alunos. A atualização dos temas é constante, ou seja, toda semana novos materiais são incluídos para estudo. Em 2021, o portal teve mais de 1 milhão de acessos.

O Simuladão ENEM Action acontece no dia 29 de outubro, a partir das 13h, de forma online. As inscrições para o simuladão são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 27 de outubro, até ao meio-dia, no site.

A prova, aplicada em parceria com a Estácio e a Wyden, contará com 60 questões objetivas, de todas as áreas do conhecimento e a redação. O método de correção será baseado na metodologia TRI (Teoria de Resposta ao Item), a mesma usada pelo INEP e que permite ao candidato mapear, com mais de 90% de assertividade, a nota que tiraria no ENEM oficial. O resultado será divulgado na página do simuladão, no dia 7 de novembro, às 18h.

Assim como o Exame Nacional do Ensino Médio, que terá duas versões – impressa e digital – a Maratona Enem, desenvolvida pelo Cursinho da Poli, também contará com versão online/ao vivo, no próximo dia 9 (domingo), a partir das 8h (horário de Brasília), gratuitamente e com vagas ilimitadas* para estudantes de todo o Brasil.

As inscrições devem ser feitas através do Sympla.

SERVIÇO

QUANDO: 9 de outubro de 2022 (domingo) das 8h às 17h20

ONLINE/AO VIVO (VAGAS ILIMITADAS): Inscrições pelo Sympla

