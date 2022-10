confira maiores sucessos do Novos Baianos

Foto: Divulgação

Ícone da Música Popular Brasileira (MPB), a banda Novos Baianos tem sucessos marcantes que fazem parte da história de vários brasileiros. O álbum “Acabou Chorare”, lançado em 1972, já foi considerado o melhor álbum de MPB da história do país pela Rolling Stone, em 2007. Além de ter sido a obra que consagrou a banda, é este também o álbum com as músicas de maior sucesso da banda.

Além de ter sido uma grande obra musical, “Acabou chorare” marcou a música brasileira pela estética e autenticidade de seus cantores. Em sua forma mais potente, o Novos Baianos que lançou este álbum era formado por Luiz Galvão, Pepeu Gomes, Baby do Brasil, Paulinho Boca de Cantor, Dadi, Jorginho e Bolacha.

Foram estes nomes que trouxeram o samba de volta ao centro do palco, além de adicionarem a isso fortes influencias do rock, da bossa nova e do baião. Sob a orientação do poeta e compositor do grupo, Luiz Galvão, e a influência de João Gilberto, “Acabou chorare” foi lançado.

Enquanto responsável por muito da poética e da força por trás das faixas do álbum, Galvão, que faleceu na noite de sábado (22), foi uma peça indispensável para a construção da história do MPB. Em homenagem a Galvão e ao grupo fenômeno da MPB e da música baiana, o IBahia fez uma lista com grandes sucessos da banda. Confira abaixo:

Acabou chorare (Acabou Chorare – 1972)

Mistério do Planeta (Acabou Chorare – 1972)

A Menina Dança (Acabou Chorare – 1972)

Preta Pretinha (Acabou Chorare – 1972)

Brasil Pandeiro (Acabou Chorare – 1972)

