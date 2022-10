Confira os autores independentes da Bienal do Livro Bahia 2022

De 10 a 15 de novembro, Salvador recebe a Bienal do Livro Bahia 2022. Em sua vasta programação, Thalita Rebouças, Raphael Montes, Paula Pimenta, Lázaro Ramos e outros grandes nomes da literatura nacional, que participarão de palestras e também falarão desuas obras.

Entretanto, pequenos autores do meio veem o evento como uma oportunidade de crescimento. Esse é o caso de Luana Minho Rabelo, Aurélio Nery e Raiana Soares.

Luana é estudante de Jornalismo, CEO e Diretora Criativa da Lua Story e, assim como Aurélio e Raiana, terá seu próprio estande na área de expositores da Bienal. Sobre a estrutura do espaço, ela revelou que o projeto estrutural foi assinado pelo cenógrafo Iago Germano.

“Eu gosto da liberdade criativa que eu tenho, eu sempre tive uma veia empreendedora, por que quando você é autor independente, se você não acordar de manhã e resolver e ir atrás das suas coisas ninguém vai por você, se você não contratar as pessoas para trabalhar com você, não as convidar, você vai precisar fazer sozinho”, disse a autora de “O Último Primeiro Amor” e “Como É Que Vai Ficar Meu Coração”.

Ainda segundo Luana, a correria da distribuição das suas obras é intensa e a expectativa para chegada do evento é grande. Os títulos da jovem estão nas livrarias Lucem – Parque Shopping Bahia, Escariz – Shopping Barra, e LDM – Shopping Bela Vista e Shopping Paseo. Além disso, ela precisa dar conta das demandas de venda nas redes sociais e pelos correios.

REPRESENTATIVIDADE

Aurélio Nery, formado em Letras e professor do ensino médio em Jequié, dividirá estande com Raiana Soares, também de Jacobina, professora de Língua Portuguesa e Redação. Ele contou que sempre gostou de ler ficção científica e fantasia mas, que sentia falta do protagonismo LGBTQIAPN+.

“Minhas histórias são desenvolvidas com base nesse público para que eu possa passar frente o mesmo acolhimento, a mesma sensação de pertencimento que eu tinha quando eu li essas histórias na minha adolescência”, contou o literato sobre quando começou a escrever profissionalmente.

Aurélio tem dois livros publicados, “Teia de Vidro” e “Teia de Sombras”, ambos sobre ficção e com representatividade LGBTQIAPN+, e confessa fazer todo processo de distribuição da obra, desde receber os pedidos à postagem.

Também é o caso de Raiana, que terá seu mais novo livro “Os Olhos de Bastet” a ser lançado durante a Bienal. Assim como Aurélio, ela fala que, com o evento, viu a oportunidade de conhecerem o seu trabalho.

“Quero muito encontrar meus leitores, conhecer outros autores, e que conheçam um pouquinho do meu trabalho também, porque essa divulgação que a gente tem pela internet é muito boa, mas eu creio que o presencial não tem como substituir”, frisou.

Raiana também escreveu outras obras como “Álamo” e “A Promessa”. Durante os 6 dias da Bienal do Livro Bahia 2022, você pode encontrar Luana no estande F22B e Aurélio e Raiana no estande F16C, além de outros dez autores em seus estandes independentes.

Leia mais sobre Bienal do Livro Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.