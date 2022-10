Confira os espaços mais instagramáveis da exposição de Frida

Foto: Roberto Abreu

Registrar o momento se tornou algo imprescindível ao ser humano em pleno século XXI. Afinal, como provar que você esteve ali sem ter ao menos uma foto para validar a história? Em tempos de redes sociais, se tem história tem foto e se tem foto tem like, principalmente no Instagram, que mesmo existindo apenas na internet conseguiu ditar um estilo próprio e criar os espaços instagramáveis, saindo da web e ganhando forma no mundo real.

O espaço instagramável consiste em um ambiente interativo e bem decorado que desperte o interesse do público em registrar o momento ali para o compartilhamento nas redes sociais. A composição do espaço varia, no quesito cores, formatos, mas a ideia é sempre a mesma, embelezar o feed, proporcionar uma interação na web, através dos likes e comentários e influenciar os seguidores em uma nova experiência.

Em outubro, a capital baiana ganhou ao menos cinco novos espaços instagramáveis com o desembarque da Exposição internacional ‘Frida Kahlo – A Vida de um Ícone’ no Salvador Shopping. O espaço, que tem como propósito oferecer aos visitantes um verdadeiro mergulho na vida e obra de uma das maiores artistas de todos os tempos, fica na cidade até o dia 4 de dezembro, em curta temporada e custa a partir de R$ 30.

Pensando nisso, o iBahia separou algumas dicas com os melhores cenários para fazer foto perfeita para o Instagram na exposição ‘Frida Kahlo – A Vida de um Ícone’. Confira:

Coração de Frida Kahlo: ao longo da exposição o público irá se deparar com diversas representações do coração da artista mexicana, um dos primeiros, logo ao entrar no espaço já rende um ótimo registro. O cenário, ainda que modesto, já dá um indicativo do que se deve esperar da experiência dentro do circuito imersivo.

Foto: Victoria Dowling

Cortina de bolinhas: os primeiros minutos dentro da exposição já tiram o fôlego de quem visita, mas também atrai os olhares atentos pelos registros certos nas redes sociais. A cortina com as bolinhas para dar as boas vindas à exposição é um ótimo cenário de foto e com o ângulo 0.5 na câmera do celular consegue dar um efeito de profundidade que torna o registro ainda mais interessante.

Foto: Victoria Dowling

O altar: tradição mexicana, o altar dos mortos é considerado o espaço onde as pessoas vivas encontram seus entes que já faleceram. Os altares são organizados em diferentes níveis, os de dois representam o céu e a terra, os mais simples; e os de sete níveis que representam os passos necessários para se chegar ao céu e ao descanso eterno. É comum encontrar dispostos nos altares, água, velas, incenso, flores, ensopados com o pan de muertos, frutas, bebidas e uma foto do defunto. Tudo isso decorado com papel picado e muitas cores.

Foto: Victoria Dowling

O Universo de Frida: um dos lugares da exposição mais vistos nas redes sociais é o espaço que trata da simbologia de Frida. A artista mexicana é sempre lembrada pelas caveiras decoradas com cores vibrantes, flores, frutas, como o abacaxi e a melancia sempre abertas e carnudas, uma referência a sexualidade e fertilidade, corações, partidos e intactos e animais. A instalação foi desenvolvida por Lucia Segurajauregui e Toni Jaime do Play a Bit & Ideal.

Foto: Roberto Abreu

Sala de projeções: com imagens de Frida projetadas nas paredes e no chão, o público vive uma experiência já conhecida fora do Brasil, que vem de dar aos visitantes a sensação de estar dentro das obras e da história contada. As projeções em 360º contam ainda efeitos visuais, animações e uma trilha sonora para dar ainda mais veracidade ao momento.

Foto: Victoria Dowling

A visitação para ‘Frida Kahlo – A Vida de um Ícone’ acontece a das 10h às 21h de segunda a sábado e das 10h às 20h nos domingos. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) de segunda a quinta das 10h às 17h40, R$ 75 (inteira) e R$ 37,50 (meia) a partir das 18h até às 21h. De sexta a domingo o valor é de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

SERVIÇO

Exposição imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Quando: 5 de outubro a 4 de dezembro

Onde: Salvador Shopping

Visitação: segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h

Ingressos: segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$ 37,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150

Vendas: Eventim e Frida Kahlo Salvador

