Confira previsão do tempo para este domingo (30) em Salvador

Foto: Amanda Oliveira / Divulgação

O domingo de 2º turno em Salvador será de tempo encuberto, mas o sol deve aparecer, especialmente no final da manhã. De acordo com o Climatempo, há 67% de possibilidade de chuva, mas o sol deve ser predominante. Com períodos nublados, há chance de chuva a qualquer hora.

A máxima é de 27º na capital baiana e a mínima, 24º.

Praias impróprias

Apesar da previsão de períodos de sol, os soteropolitanos e turistas devem ficar atentos já que algumas praias da capital baiana estão impróprias para banho, conforme levantamento do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Confira:

São Tomé de Paripe – Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia.

– Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia. Tubarão – Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento.

– Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento. Periperi – Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea.

– Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea. Penha – Em frente à barraca do Valença.

– Em frente à barraca do Valença. Bogari – Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes).

– Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes). Pedra Furada – Atrás do Hospital Sagrada Familia, em frente à ladeira que dá acesso à praia.

– Atrás do Hospital Sagrada Familia, em frente à ladeira que dá acesso à praia. Boa Viagem – Ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia.

– Ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia. Roma – Rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge.

– Rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge. Canta Galo – Atrás das antigas instalações da FIB, Rua Agrário Menezes. Junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul.

– Atrás das antigas instalações da FIB, Rua Agrário Menezes. Junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul. Marina Contorno – Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado

– Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado Ondina – Próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José

– Próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José Rio Vermelho – Próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana.

– Próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana. Buracão – Em frente às escadarias de acesso à praia.

– Em frente às escadarias de acesso à praia. Amaralina – No fundo da Escola Cupertino de Lacerda, em frente ao painel do artista plástico Bel Borba.

– No fundo da Escola Cupertino de Lacerda, em frente ao painel do artista plástico Bel Borba. Amaralina – Em frente à rua do Balneário, ao Edifício Atlântico e à Praça do Budião.

– Em frente à rua do Balneário, ao Edifício Atlântico e à Praça do Budião. Pituba – Em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba.

– Em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba. Pituba – Próximo à rampa de acesso à praia, em frente ao Ed. Atlântico Empresarial e à Rua Paraná. Atrás da praça (antigo clube Português).

– Próximo à rampa de acesso à praia, em frente ao Ed. Atlântico Empresarial e à Rua Paraná. Atrás da praça (antigo clube Português). Armação – Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa.

– Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa. Boca do Rio – Em frente ao posto Salva Vidas

– Em frente ao posto Salva Vidas Placafor – Em frente ao posto Salva Vidas.

– Em frente ao posto Salva Vidas. Lagoa de Abaete – Em frente à placa de fundação do parque.

