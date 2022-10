Confira programação completa da 5ª edição do Scream Festival

Foto: Divulgação

A capital baiana irá sediar a 5ª edição do Scream Salvador – Festival de Criatividade e Mídia, nos próximos dias 3 e 4 de novembro, a partir das 8h. Com o tema “Construir, Desconstruir e Reconstruir”, o evento reúne especialistas, no Centro Histórico, para discutir as principais tendências do mercado, abordando novos conceitos, possibilidades, caminhos e novas formas de lidar com desafios e as oportunidades de negócios.

A abertura do vento, na quinta-feira (3), terá o prefeito de Salvador, Bruno Reis; o presidente da Saltur, Isaac Edington; a diretora de mercado da Rede Bahia, Juliana Jozzolino; e Lucas Reis, CEO da Zygon, como palestrantes.

Além deles, já estão confirmados os palestrantes Fred Mette, doutora em administração e atuante nas áreas de Finanças, Marketing, Empreendedorismo e Inovação; Chiara Ramos, procuradora federal, professora de Direito e presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra – OAB/PE; Flávia Oliveira, jornalista, comentarista na GloboNews, colunista no jornal O Globo e na rádio CBN; e Rodrigo Almeida, relações públicas e mestre em Gestão e Tecnologia Industrial.

A grade completa stá disponível no site do SCREAM.

Inscrições

Realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) e Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), o encontro segue com as inscrições abertas, através do link.

As atividades serão no Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Mattos (TGM) e Fundação Gregório de Mattos (FGM). A programação contempla mais de 64 horas de conteúdo, 120 palestrantes, e 50 mil interações.

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.