Confira programação da décima edição da Flica

A programação da 10ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, a Flica, foi lançada nesta terça-feira (11), na cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano. O evento vai acontecer de 3 a 6 de novembro, com o tema ‘Liberdade, Literatura e Brasis’. A 10ª edição da Flica faz menção à diversidade e ao protagonismo da participação popular em diferentes momentos históricos no Brasil.

Ao longo dos quatro dias de festa, estão confirmados nomes como o do rapper MV Bill, das escritoras Cidinha Silva, Bárbara Carine e Carla Akotirene, dos escritores Ricardo Ishmael e Edgard Abbehusen, entre muitos outros. Também haverá apresentações teatrais e musicais, com Nelson Rufino, Ilê Aiyé, Filarmônicas Lyra Ceciliana, Orquestra Feminina do Recôncavo, entre outros.

Além dessas atrações, a programação vai oferecer, de forma gratuita, uma série de espaços e atividades para várias faixas etárias.

Dentre eles, uma livraria, a programação infantil da Fliquinha, que será abrigada na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), um ambiente dedicado à literatura jovem, batizado de Geração Flica, e a Tenda Paraguaçu, onde, de acordo com o coordenador-geral da Flica, Jomar Lima, estarão reunidos os grandes autores regionais, nacionais e internacionais.

