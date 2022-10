Confira programação de debates presidenciais no segundo turno

Fotos: Ricardo Stuckert // Reprodução

As Eleições 2022 estão na reta final e os debates televisivos entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que disputam a presidência do Brasil no segundo turno, tem cinco datas marcadas, até o momento.

O primeiro deles aconteceu no último domingo (16) e foi organizado pela TV Bandeirantes/ Folha/ UOL/ TV Cultura. O encontro movimentou a web. Os outros debates agendados acontecerão na RedeTV!, no SBT, na Record e na Globo – que tradicionalmente é o último a ser realizado.

Entretanto, é importante ressaltar que os candidatos ainda não confirmarão a presença em todos os encontros. No 1º turno, Lula e Bolsonaro marcaram presença apenas nos debates da Band e da Globo. O segundo turno das eleições está marcado para o dia 30 de outubro. Confira abaixo a lista de datas escolhidas pela emissoras e acompanhe:

17 de outubro (segunda-feira) – Rede TV!/Metrópoles

21 de outubro (sábado) – CNN Brasil, SBT, Estadão/Eldorado, Veja, Terra e NovaBrasilFM

23 de outubro (domingo) – Record TV

28 de outubro (sexta-feira) – TV Globo

Leia mais sobre Eleições 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.