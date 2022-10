Confresa (MT) abre processo seletivo com 64 vagas e salários que chegam a R$ 6,2mil

A Prefeitura de Confresa, no estado de Mato Grosso, está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa o preenchimento de 64 vagas em diferentes áreas da administração municipal, além de formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários podem chegar a R$ 6,2 mil mensais.

Vagas e salários Confresa – MT

A Prefeitura de Confresa – MT oferece 64 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Apoio de Serviços à Saúde – Cozinheira – 3 vagas;

Apoio de Serviços à Saúde – Limpeza Predial – 7 vagas;

Apoio de Serviços à Saúde – Vigilância Patrimonial – 3 vagas.

Nível médio/técnico

Agente de Fiscalização Sanitária – 3 vagas;

Inspetor de Controle e Qualidade – 1 vaga;

Assistente da Saúde – Maqueiro Hospitalar – 1 vaga;

Recepcionista – 5 vagas;

Técnico da Saúde – Enfermagem – 30 vagas;

Técnico da Saúde – Enfermagem/Instrumentador Cirúrgico – 1 vaga;

Técnico da Saúde – Laboratório – 1 vaga;

Técnico da Saúde – Radiologia – 1 vaga.

Nível superior

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, como possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Confresa variam de acordo com a vaga e o nível de escolaridade.

Os cargos de nível fundamental, por exemplo, possuem salários de R$ 1.212,00 mensais para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Enquanto os cargos de nível médio pagam salários entre R$ 1.271,57 a R$ 2.813,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

Já o cargo de nível superior possui remuneração de R$ 6.242,15 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições Confresa – MT

Os interessados em participar do processo seletivo para Prefeitura de Confresa devem realizar a inscrição até o dia 23 de outubro de 2022, diretamente pelo site da Prefeitura de Confresa, organizadora responsável pelo certame.

As inscrições são gratuitas.

Etapas processo seletivo Confresa – MT

O processo seletivo para Prefeitura de Confresa contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de Títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior. Prova prática de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva está prevista para o dia 6 de novembro de 2022. A prova prática está prevista em edital para o dia 13 de novembro de 2022.

Sobre os conteúdos da prova objetiva os candidatos terão questões de língua portuguesa matemática, conhecimentos específicos, conhecimentos gerais e informática.

O concurso público terá validade de um ano podendo ser prorrogado por mais uma vez pelo mesmo período.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pela Prefeitura de Confresa.