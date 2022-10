Conheça 11 aplicativos para estudar inglês e se destacar no mercado de trabalho

Saber inglês pode ser a porta de entrada para vários profissionais que desejam se destacar no mercado de trabalho. Aprender um novo idioma requer muita dedicação e perseverança, mas vale a pena, visto que possibilita o aumento das oportunidades,facilita a comunicação em outros países, e muito mais.

Com o avanço tecnológico, é possível aprender o inglês no conforto de sua casa, através de diversos aplicativos disponíveis no mercado. Todavia, com eles é possível estudar efetivamente a língua, aprimorar sua pronúncia, obter conhecimento do básico ao avançado, inclusive com a possibilidade de se tornar fluente.

Atualmente, inúmeras ferramentas e aplicativos foram criados com o intuito de auxiliar no aprendizado do inglês. Alguns são pagos, outros gratuitos, mas ambos oferecem a oportunidade de um maior desenvolvimento na língua. É possível encontrar apps com diversas metodologias que podem auxiliar bastante o estudante.

Quem deseja obter uma educação à distância encontra em seu celular diversas ferramentas capazes de facilitar o processo e oferecer o treinamento necessário para compreender, ler e falar o idioma. Aliás, por essa razão, selecionamos alguns aplicativos para ajudá-lo nesta tarefa. Vamos lá!

1 – Duolingo

Este é um aplicativo que funciona para Android e iOS, e possui uma versão em português. De acordo com os usuários, é um dos melhores apps para se aprender inglês. Ademais, é uma ferramenta muito bem estruturada, parecida com um jogo, tornando o aprendizado muito mais divertido e viciante.

2 – Memrise

Analogamente, esta ferramenta possui selo “Escolha do editor”, e é indicado para quem já possui conhecimentos básicos na língua e que precisa melhorar seu vocabulário. No entanto, ele não ensina gramática, mas é bastante eficiente para relembrar palavras aprendidas anteriormente, por falta de treino.

3 – App Wlingua

Com o Wlingua o usuário conta com um dicionário inglês-portugues embutido, e pode fazer um teste para saber seu nível de proficiência na língua. Em síntese, as atividades são salvas automaticamente, sendo possível retornar a elas em outro momento. O app ainda permite ouvir os áudios em versões britânicas ou americanas.

4 – Hello English

O aplicativo é uma ferramenta que permite o estudo do idioma inglês em mais de 22 línguas. Através do app é possível participar de jogos e competições em nível mundial. Dessa maneira, pode-se comparar seus conhecimentos com o desempenho de outros estudantes ao redor do globo.

5 – App Inglês Brasil

O Inglês Brasil éindicado para brasileiros que procuram aprender o idioma anglo-saxão. É um aplicativo 100% gratuito e possui diversas vídeo aulas e muitos exercícios. Em suma, ele é muito bem avaliado entre seus usuários e pode ser utilizado de uma maneira assertiva, muito eficiente.

6 – Andy

Este aplicativo produz uma simulação de conversas em inglês, permitindo o desenvolvimento do idioma através da escrita. É como se o usuário estivesse se comunicando com um aplicativo de mensagens com um amigo nativo da língua. Pode-se fazer exercícios e treinar a gramática.

7 – Mondly

O Mondy é um aplicativo que permite aprender não só o inglês, mas também outros idiomas. As aulas são diárias, sendo que a ferramenta oferece questões de diversos assuntos que vão do vocabulário à gramática. Com ele é possível fazer exercícios de leitura, audição, escrita e fala.

8 – App Cake

Esta ferramenta permite aos usuários começar do básico, ao intermediário, ou do inglês avançado. Sua metodologia permite resolver questões relacionadas ao cotidiano, e utiliza vídeos, séries e filmes. Ela proporciona um melhor aproveitamento para quem deseja descobrir novas palavras e enriquecer seu vocabulário.

9 – Hello Talk

Este é um aplicativo voltado para a pronúncia e conversação. É possível navegar pelo aplicativo, conversar com outros usuários e treinar o idioma. Dessa maneira, pode-se selecionar assuntos em comum e utilizar mecanismos idiomáticos aprendidos na prática, além de tirar dúvidas durante os encontros.

10 – BBC Learning English

Este aplicativo foi criado pela BBC, com o objetivo de ajudar pessoas de diversas partes do mundo a praticar o inglês. Ele é gratuito e oferece uma interação entre os estudantes, professores e nativos da língua. Aliás, ele oferece uma série de curiosidades sobre o idioma, podendo utilizar seu portal de notícias para treinar.

11 – App Upmind

A ferramenta permite a seus usuários aprender inglês de uma maneira divertida, através de gifs animados, imagens, vídeos e cenas icônicas de famosos. Ele utiliza uma tática de memorização, ajudando a memorizar palavras por meio de repetições. Em conclusão, é um ótimo método para quem esquece as palavras facilmente.