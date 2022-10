Conheça 3 franquias baratas de comida para investir com pouco dinheiro

Antes de tudo, saiba que investir em uma franquia de comida é uma excelente opção para lucrar bastante e de brinde, você consegue atingir uma grande maioria de clientes. Por isso que hoje, nós vamos indicar 3 franquias baratas de comida para investir com pouco dinheiro.

Sendo assim, de acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising), o setor de alimentação cresceu entre os meses de maio e junho deste ano de 2022, 22,3%, se comparado aos mesmos meses do ano de 2021. O Instituto Foodservice Brasil aponta que neste ano, até a presente data, houve um crescimento de 75% na abertura de novos negócios de alimentação, em comparação ao ano de 2021.

3 franquias baratas de comida para investir com pouco dinheiro

Na sequência, apresentamos 3 opções de franquias baratas para investir com pouco dinheiro:

Franquia barata: Mr. Fit

Criada em 2013, na cidade de Paulínia (SP), iniciou suas atividades com foco na alimentação saudável com preço justo. Assim, em 2014, tornou-se franquia e começou com o processo de expansão. Atualmente possui 1 loja física e 514 unidades franqueadas sendo 78 unidades no formato de loja física.

Em seu cardápio observa-se a produção de: pratos executivos, sucos, sanduíches, wraps, omeletes, tapiocas, açaís e sobremesas, além de uma linha de congelados.

Oferece ao franqueado, 6 modelos de negócio, e seu custo de implantação depende exclusivamente do modelo de franquia escolhido. Apresenta-se os modelos de negócio mais baratos oferecidos pela franqueadora:

Micro franquia Home:

Investimento total: R$ 6.250, incluindo a taxa de franquia;

Royalties: não é cobrado;

Previsão de faturamento: entre R$ 2 mil e R$ 12 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 4 e 12 meses.

Delivery tradicional:

Investimento total: a partir de R$ 44 mil incluindo a taxa de franquia;

Royalties: R$ 500 mensais no 1º ano, e 5% sobre o faturamento nos demais;

Previsão de faturamento: entre R$ 20 mil e R$ 90 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 4 e 12 meses.

Assim, confira quanto custa para ter uma franquia no estilo Café:

Investimento total: a partir de R$ 69 mil incluindo a taxa de franquia;

Royalties: R$ 500 mensais no 1º ano, e 5% sobre o faturamento nos demais;

Previsão de faturamento: entre R$ 30 mil e R$ 60 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 10 e 36 meses.

Por fim, os valores para a opção de Loja Tradicional:

Primeiramente, o investimento total: a partir de R$ 72 mil incluindo a taxa de franquia;

Royalties: R$ 500 mensais no 1º ano e 5% sobre o faturamento nos demais;

Previsão de faturamento: entre R$ 25 mile R$ 90 mil;

Por último, a previsão de retorno do investimento: entre 10 e 36 meses.

Rede Nação Verde

A franquia se volta para causar melhorias na vida das pessoas, com a substituição do consumo de produtos industrializados por produtos in natura.

Esta franquia tem a intenção de eliminar os produtos químicos da vida humana, e assim, proporciona uma grande quantidade de produtos para consumo, que envolvem alimentos, suplementos, produtos cosméticos, sem a presença de parabenos e com sua composição totalmente natural e orgânica.

Sendo assim, hoje a franquia produz 3 marcas próprias, que procuram oferecer aos clientes maior qualidade de vida e bem-estar, aliado ao atendimento personalizado. Além disso, oferece ao franqueado 3 modelos de negócio: tradicional, micro franquia e home based.

Oferece ao franqueado os seguintes números para avaliação:

Investimento total: entre R$ 15 mil e R$ 350 mil;

Taxa de franquia: entre R$ 11 mil e R$ 60 mil;

Royalties: entre R$ 190 e R$ 1.500;

Previsão de faturamento: entre R$ 8 mil e R$ 62 mil;

Taxa de Lucratividade: entre 15% e 18%;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses.

Minha Quitandinha

Criada em 2020, na cidade de Balneário Camboriú (SC), trabalha no conceito de honest market, possui funcionamento no modelo de negócio store in store. Assim é implantado em condomínios residenciais, empresas, hotéis, clubes, marinas e academias, com funcionamento 24 horas por dia, 7 dias na semana.

Possui atualmente 135 unidades franqueadas, oferecendo produtos minimercados, com funcionamento autônomo inteligente.

Oferece ao franqueado os seguintes números para avaliação:

Investimento inicial: R$ 42 mil;

Necessidade de capital de giro: entre R$ 5 mil e R$ 11 mil;

Taxa de franquia: R$ 12 mil;

Royalties: 6% sobre o faturamento bruto;

Previsão de faturamento: R$ 18 mil;

Taxa de lucro: entre 20% e 25%;

Previsão de retorno do investimento: entre 10 e 18 meses.

As 3 opções apresentadas representam somente algumas das opções de franquias baratas de comida. Assim, veja como uma forma para que você analise e constate que não é preciso fazer grandes investimentos para adquirir uma franquia no ramo de alimentação!

Por fim, esperamos que o post de hoje possa ter esclarecido suas dúvidas e contribuído para sua tomada de decisão! Começar o próprio negócio não precisa ser algo complicado e nem sinônimo de gastos absurdos. Assim, aposte seu conhecimento e dinheiro que pode investir no momento e tenha sucesso!