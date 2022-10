Conheça 5 dicas para fazer um bom atendimento em delivery

Se você optar por oferecer o serviço de delivery na empresa, é preciso prezar pelo bom atendimento. Além de contribuir para o crescimento da empresa, uma vez que pode se tornar o diferencial que você precisa. Por isso que hoje, nós indicaremos 5 dicas para elaborar um bom atendimento em delivery.

O que quer dizer bom atendimento em delivery?

Apesar de ser uma palavra de origem inglesa, o delivery significa: entrega, distribuição. E um atendimento delivery representa um espaço onde a empresa consegue comercializar os seus produtos e ter a garantia de entrega de forma rápida.

Assim, o cliente faz o pedido, normalmente por aplicativos de delivery, realiza o pagamento e recebe no local indicado no aplicativo. É uma facilidade e tanto. E para a empresa, aumenta as vendas, possui garantia de pagamento, oferece comodidade e segurança.

5 dicas para fazer um bom atendimento em delivery

Apresentamos 5 dicas preciosas para fazer um bom atendimento em delivery:

1ª Dica: Tenha um cadastro de clientes sempre atualizado

A partir do cadastro realizado no aplicativo de delivery, é possível ter o seu próprio cadastro de clientes, e atualizá-lo sempre. Tenha sempre atualizado o nome, endereço, telefone, entre outros dados.

Esta dica é valiosa, pois é possível oferecer entrega com valores menores ou até gratuitamente, se for realizada próxima à empresa. Você pode também trabalhar com as datas de nascimento, e encaminhar uma pequena lembrança na data de aniversário, ou oferecer descontos especiais.

2ª Dica: Procure fazer um bom gerenciamento dos clientes

Gerenciar clientes significa estabelecer relações saudáveis e personalizadas para os clientes. Assim, além de manter atualizado o cadastro dos clientes, é possível você acompanhar o valor médio de compras realizadas pelo cliente, além de perceber qual o produto preferido e oferecer um desconto personalizado na compra daquele produto.

Além disso, é possível que você analise e perceba quais são os seus clientes que estão fidelizados, e oferecer pacotes exclusivos para eles. Assim, você pode direcionar ações de marketing para aumentar o ticket médio dos clientes da sua empresa.

3ª Dica: Seja cordial e respeitoso com o cliente

O atendimento delivery deve ser facilitado pela cordialidade e respeito na comunicação entre cliente e empresa. Assim, facilite o pedido do cliente, resolva suas dúvidas e entregue da maneira solicitada.

Demonstre interesse, disposição e satisfação ao conversar com o cliente, não esqueça de agradecer pela escolha, e utilize sempre que possível as palavras mágicas: bom dia, boa tarde, boa noite, por favor e obrigado. Se for um cliente já cadastrado, chame-o pelo nome, e já faça uma aproximação, que cria relações de afinidade com ele.

4ª Dica: Realize treinamento com as pessoas que fazem a entrega

Tenha em mente que a compra somente termina, quando o cliente receber o produto, assim, a maneira como o produto é entregue também influência na compra e recompra dos produtos.

Tenha certeza de que os produtos sejam entregues em embalagens inteiras, sem amassados, e com boa aparência. Se a entrega for de alimentos, se certifique que a embalagem está bem fechada e embalada, para que no transporte não saia da embalagem, e suje toda.

Além disso, quem for realizar a entrega deve ser cuidadoso no trânsito, pois estão representando a sua marca, nos uniformes, ou nas caixas de entrega.

Importante também é que o pedido seja entregue de preferência antes do prazo determinado, conferir o pedido realizado, a forma de pagamento e utilizar as palavras mágicas.

5ª Dica: Faça sempre a conferência dos pedidos antes de ir para a entrega

Antes de o pedido ir para a entrega, verifique e confira se é realmente o produto solicitado. Além disso, aposte na tecnologia para realizar toda a logístico do pedido, o que considera a redução de erros humanos no processo.

Mas atenção:

Qualquer bom atendimento em delivery cai por terra se a qualidade dos produtos não satisfaz o cliente. Muitas vezes ocorre de ter muitos pedidos de delivery, e o cliente recebe produtos com aparência que não satisfaz as suas necessidades, principalmente quando é alimentação.

Faça investimento em qualidade dos produtos, com a entrega dos produtos, que foram comprados e no tempo previsto. Este é o tripé em que o delivery se sustenta, e traz benefícios para a sua empresa.