Conheça a criptomoeda exclusiva do banco digital

Na última quarta-feira o Nubank anunciou em seu blog a criação de uma criptomoeda exclusiva, que deve servir como base para um programa de fidelidade do banco digital. De acordo com a instituição, o Nucoin ainda está em fase de desenvolvimento, de forma que aproximadamente 2 mil clientes devem participar de uma comunidade fechada para pensar em possibilidades para a criptomoeda, que deve chegar para todos os usuários em 2023.

“Este projeto é mais um passo à frente em nossa crença no potencial transformador da tecnologia blockchain e em democratizá-la mais, indo além de comprar, vender e guardar criptomoedas no aplicativo Nu”, diz Fernando Czapski, gerente geral da Nucoin no Nubank.

Mais informações sobre o Nucoin

De acordo com informações disponibilizadas pelo Nubank, o Nucoin será criado na blockchain Polygon. “O Nubank firmou uma parceria estratégica com a Polygon, uma das maiores empresas do setor no mundo, para desenvolver o Nucoin usando a Polygon Supernets, que é uma tecnologia blockchain fornecida pela Polygon. A ideia é usar a rede blockchain escalável, acessível, segura e sustentável da Polygon, além do suporte técnico, para desenvolver e expandir a moeda digital”, disse o banco digital.

O Nubank explica que blockchain é uma espécie de banco de dados, onde as informações podem ser compartilhadas por participantes conectados em uma rede. Desta forma é possível definir, guardar e transacionar ativos digitais como criptomoedas, contratos e outros arquivos de forma segura, sem a necessidade de intermediários.

“A cada intervalo de tempo, as transações recentes dos usuários são coletadas em um “bloco”, processadas e autenticadas criptograficamente por vários participantes. Quando o bloco é confirmado, ele é adicionado em sequência aos blocos passados, formando uma cadeia, o que explica o termo em inglês”, explica o Nubank.

Saiba como participar da comunidade do Nubank

Como já dito anteriormente, a criptomoeda do Nubank será testada inicialmente com uma comunidade fechada e exclusiva. Além disso, o Nucoin deverá ter parte de sua criação descentralizada, de forma que os participantes da comunidade poderão comentar e sugerir ideias para a moeda digital.

O banco digital explica que essa comunidade será criada dentro da NuCommunity, um canal de diálogo entre o Nubank e seus usuários. “A seleção dos convidados vai acontecer entre os meses de outubro e novembro, e será feita entre os membros mais engajados da NuCommunity e que mais usam os produtos e serviços do Nubank. Esses convidados participarão ativamente da co-criação do Nucoin, em uma discussão sem intermediários”, explica.

A área de criptomoedas do banco digital

Com o mercado de criptomoedas crescendo cada vez mais, o Nubank oferece aos seus clientes a possibilidade de comprá-las e vendê-las dentro do App da instituição. Atualmente, é possível comprar a partir de R$ 1 em Bitcoin e Ether.

Para comprar as criptomoedas no aplicativo do Nubank é preciso acessar a área “Cripto” e escolher a opção desejada. Em seguida, será preciso ler os termos e condições para clicar em “aceitar”. O próximo passo é digitar a senha, que só será solicitada na primeira compra, escolher o valor que deseja investir e confirmar a compra. Desta forma, o valor será descontado da conta do cliente.