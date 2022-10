Conheça a franquia Happy e veja quanto é possível lucrar

As crianças e adolescentes de hoje, tem muita afinidade com o ambiente da computação. E este é o motivo da existência da Franquia Happy: ensinar as crianças a lidarem com sistemas computacionais e robótica. Assim, hoje nós vamos informar sobre a franquia Happy e informar quanto é possível lucrar.

Quem é a Franquia Happy?

A Franquia oferece serviços educacionais voltados para o ensino de programação, maker e robótica para crianças, jovens e adolescentes, através de uma proposta de ensino totalmente diferenciada.

A Happy possui 53 unidades franqueadas no Brasil, e 56 unidades franqueadas nos países: Portugal, Angola, Espanha e Estados Unidos, se tornando referência mundial na sua área de atuação.

Possui um método próprio de aprendizagem, o STEAM, que foi desenvolvido para potencializar e desenvolver as habilidades necessárias no mercado de trabalho e no dia a dia. Atualmente já possui mais de 80 mil alunos formados com este método.

A empresa passou por um processo de reposicionamento, utilizando para tanto, mais de R$ 8 milhões de reais. Assim, destinou os investimentos para:

Rebranding da marca;

Lançou outros negócios: Happy Money e Happy Speech, que juntamente com a Happy Code, formam o Hub Educacional;

Formatou um sistema próprio de gestão;

Investiu em expansão;

Investiu em novos materiais pedagógicos.

Assim, o Hub Educacional, é formado pela Happy Code, que volta o ensino para a tecnologia, a Happy Money, que volta o ensino para a educação financeira e a Happy Speech, que desenvolve habilidades de comunicação.

Quanto custa uma unidade franqueada da Happy?

A franqueadora oferece os seguintes valores para a análise do franqueado:

Capital de instalação da loja: entre R$ 120 mil e R$ 160 mil;

Taxa de franquia: entre R$ 59 mil e R$ 90 mil;

Capital de Giro: entre R$ 20 mil e R$ 30 mil;

Espaço físico necessário: entre 100 m 2 e 300 m 2 ;

Taxa de lucratividade: entre 25% e 35%;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 100 mil;

Ponto de equilíbrio: entre 7 e 10 meses;

Previsão de retorno do investimento: entre 24 e 36 meses;

Propaganda: não há cobrança;

Royalties: varia de acordo com os serviços prestados pela unidade.

Como funciona o Happy Code?

O Happy Code prepara as crianças para o futuro tecnológico, misturando tecnologia, inovação e desenvolvimento socioemocional.

Assim oferece conteúdos diferenciados de acordo com as idades das crianças:

Entre 5 e 6 anos: Exploradores Digitais: onde ocorre a iniciação digital considerando que as crianças nesta faixa etária ainda não estão alfabetizadas. Assim, são utilizadas animações, jogos interativos e atividades manuais;

Entre 7 e 9 anos: Cientistas digitais: começa a introdução à ciência da computação e do pensamento computacional, de maneira lúdica e divertida;

Entre 10 e 14 anos: ocorre a produção de conteúdos audiovisuais para YouTube, redes sociais e podcasts. Além disso, há o desenvolvimento da reflexão sobre as responsabilidades de um comunicador digital;

Entre 10 e 14 anos: Desenvolvedor de Games Junior: introdução à programação de games, utilizando a lógica de programação e planejamento de pequenos jogos educativos.

Como funciona o Happy Money?

O Happy Money, prepara as crianças, jovens e adolescentes para a educação financeira. Assim, apresenta conteúdos diferenciados de acordo com a idade dos jovens:

Entre 10 e 12 anos: Investidor Júnior: passa a ter conhecimento sobre a história do dinheiro, usos, costumes e valores pessoais. Além disso, tem noções básicas sobre a implicação do dinheiro na história e das pessoas;

Entre 13 e 14 anos: Investidor Pleno: começa a ter noções intermediárias dos conceitos e termos financeiros. Assim, promove a educação financeira voltada para o jovem investidor.

Como funciona o Happy Speech?

O Happy Speech se volta para o estudo e desenvolvimento da comunicação, para além de falar bem. As crianças, adolescentes e adultos se preparam para superar os seus limites de comunicação.

Assim, apresenta conteúdos como:

Entre 10 e 17 anos: Comunicador Júnior – aprendendo sobre comunicação, consequências e estratégias de potencializar a linguagem verbal e não verbal no cotidiano. Desenvolve competências criativas e socioemocionais na construção de uma comunicação assertiva e eficaz.

Assim, a franquia Happy faz diferença na vida das crianças, jovens e adolescentes, com ensino voltado para formar o adulto preparado para a tecnologia e comunicação.

Além disso, prepara para que seja um adulto consciente para lidar com o dinheiro, através da educação financeira.

Por fim, agora que você já conhece e aprendeu o que a franquia Happy pode fazer, certamente percebeu que é um ramo interessante para fazer investimentos!

O desenvolvimento e descoberta de capacidades de nossas crianças é uma área vasta e merece ser trabalhada para sempre trazer o melhor para a sociedade, assim, considere a franquia Happy como uma excelente opção!

Esperamos que o post de hoje seja uma boa motivação para que você defina qual seu próximo passo como empreendedor! Boa sorte!