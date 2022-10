Conheça a história de Margareth Menezes com 1ª santa brasileira

Foto: Globo/ OSID

O dia 13 de outubro marca um momento especial para o clã Menezes da Purificação. Há 60 anos, nascia uma das maiores vozes da música baiana, responasável também pela propagação da cultura local que através de sua arte ganhou repercussão internacional, Margareth Menezes.

O que a família, nem mesmo a artista esperava, era que 57 anos depois de seu nascimento, a data se tornaria ainda mais especial para ela, que teve seu caminho cruzado, não metaforicamente, com aquela que no dia 13 de outubro de 2019, viria a se tornar a primeira santa nascida no Brasil, Irmã Dulce.

A história de Margareth Menezes e Santa Dulce dos Pobres é algo que encanta e instiga quem está de fora, e com certeza viu o nome da intérprete de ‘Faraó – Divindade do Egito’ associado ao da beata brasileira durante o período de canonização.

O respeito e admiração de Margareth pela Santa Dulce dos Pobres teve início antes mesmo da beatificação. Vizinha da religiosa na infância no bairro da Ribeira, a artista já contou em diversas entrevistas que era aconselhada pelos pais a buscar ajuda e a benção de Irmã Dulce.

“Nossa família morava vizinha do Hospital Irmã Dulce, vizinho de parede. Já era o Hospital, ele não era o tamanho que é hoje. Cresceu toda aquela região. Nós moramos lá, dos 7 até os 13 anos e eu lembro de vê-la constantemente. Minha mãe, toda vez que a gente encontrava Irmã Dulce ela dizia para a gente pedir a benção.”

No relato, a artista revela que chegou a ter medo da figura de Irma Dulce até conhecer a Santa pessoalmente e testemunar a energia e o olhar amoroso. “A primeira vez que eu conheci eu fiquei com medo, porque ela era toda pequenininha, com cabeça baixa. Mas ela tinha um olhar muito amoroso sempre”.

Maga ainda relembrou uma situação curiosa e engraçada vivida com os irmãos na presença de Santa Dulce: “Sempre a víamos ali na frente, passava com a sacolina, porque ela ia pessoalmente pedir nas casas. Mandava recado ao meu pai. Lá em casa tinha muita mangueira, e os pacientes ficavam pedindo manga. E a gente jogava manga, ela subia na casa e dizia ‘Não pode jogar manga aqui não’”.

De uma admiração de infância à ser convidada como uma das embaixadoras das Obras Sociais de Irmã Dulce, a um dos grandes momentos da história da Santa, a homenagem no Vaticano no dia da beatificação.

Margareth foi convidada para estar na homenagem à Santa Dulce no Vaticano por Maria Rita Lopes Pontes, sobrinha de Santa Dulce, e que responde pela gestão das Obras Sociais Irmã Dulce. Espírita-cristã, Margareth ainda falou sobre o milagre da vida em entrevista ao Conversa com Bial e sobre crer em tudo que já foi operado por Santa Dulce ao longo de sua passagem pela Terra.

“Eu acho que a gente estar vivo é um milagre. Se a gente for ver bem a particularidade da existência de um ser humano, que traz ali a história de uma família, de tudo que aconteceu dentro daquela comunidade, eu acredito sim nesse milagre da vida que Deus nos dá. Isso não me coloca em nenhuma posição de duvidar de outras religiões. Acho que cada pessoa que tem a sua religião e até quem não tem, tem os seus porquês de estar naquele lugar e de alguma forma ela está sendo atendida.”

Cerca de cinquenta anos costuraram os acacontecimentos que cruzaram a vida de Margareth e Santa Dulce dos Pobres, e paralelo a isso, a carreira da artista como cantora crescia ao redor do país e do mundo.

Com a notoriedade, a artista conseguiu dar ainda mais luz aos seus ideias e projetos sociais, conseguindo manter viva uma das características mais marcantes de Dulce que é possível identificar em Maga, a de se doar.

Foto: Mateus Pereira/ GovBa

Conhecida por sua veia filantrópica, Margareth busca auxiliar as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), legado deixado por Santa Dulce, com grandes projetos. Em 2021, a artista propôs o Doce Luz em parceria com o município de Castro Alves, um projeto para homenagear a Santa Dulce dos Pobres na cidade do interior do Estado.

A iniciativa de cunho beneficente apresentada ao secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, contempla produção fonográfica e audiovisual, livro, show, espetáculo teatral e a elaboração de um roteiro religioso na cidade do Recôncavo Baiano, local que abriga o Memorial Santa Dulce dos Pobres.

Foram convocados grandes nomes da música brasileira, como Roberto Carlos, Maria Bethânia e Padre Fábio de Melo, para interpretarem canções que celebrem a Santa. Margareth também participou da mais recente campanha do OSID para conseguir levantar fundos para as Obras Sociais, que no início de 2022 contava com um déficit de R$ 34 milhões.

Em seu aniversário de 60 anos, a artista volta a mostrar sua ligação com a Santa Dulce dos Pobres. Como presente, a artista pediu para que seus fãs e amigos direcionassem as atenções para as Obras Sociais Irmã Dulce em uma vaquinha solidária.

“Esse mês de outubro é o mês do meu aniversário, e o presente que eu quero pedir para as pessoas que gostam de mim, para meus fãs do Brasil inteiro é que se você puder, colabore com a vaquinha solidária para as obras de Irmã Dulce. O projeto da obra de Irmã Dulce é uma coisa incrível, é um milagre mesmo e já salvou milhões de vidas, atende milhares e milhares de pessoas de todas as maneiras e, nesse momento está passando por uma dificuldade. Precisamos fazer essa ação”.

Leia mais sobre Margareth 60 anos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.