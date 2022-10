conheça a história de personalidades musicais com raízes em Periperi  

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foi em Periperi, no dia 8 de março de 1980, que a professora de história Vera Lacerda fundou aquele que seria um dos maiores grupos musicais da Bahia, o Araketu. Com influência da cultura afro-baiana, a banda, que também se tornou um bloco do carnaval de Salvador, foi um sucesso já na sua estreia, quando nos três primeiros anos foi campeã na categoria ‘Melhor Bloco Afro’.

Ao falar sobre a fase inicial do projeto, Vera lembra com detalhes o que motivou a criação do grupo. “Assim que eu me formei, viajei para a África, para conhecer melhor a história africana e, principalmente, daqueles que mais influenciaram na formação da nossa cultura, que foi Queto”.

Foi a partir dessa experiência antropológica que a professora decidiu ir além de um grupo agro e criou um bloco de carnaval. “Quis fazer um bloco para que todos que se identifiquem com a cultura negra pudessem sair, curtir e ainda conhecer a história dos nossos ancestrais”, destacou Lacerda

Grandes nomes como Tatau, Larissa Luz, Érico Braz, entre outros artistas, já passaram pela banda. Atualmente sob comando de Dan Miranda, o Araketu serve de inspiração para outros jovens de Periperi que buscam trilhar uma carreira musical. Para eles, dona Vera Lacerda afirma que a dedicação é a principal característica para alcançar a realização profissional.

“Invistam em vocês! É extremamente isso. Não fiquem só achando que vão cantar igual a determinado artista. Seja você mesmo. Agora, faça um esforço para se aperfeiçoar, fazendo aulas de canto, de dança […]”, orientou.

A região de Periperi, além de ser repleta de belezas naturais, é um verdadeiro celeiro cultural. A jovem cantora Maya Ventura, de 26 anos, é uma das novas referências no cenário musical baiano, e que possui suas raízes no bairro. Apostando na influência do Pagotrap, ritmo musical que mistura a pegada do pagadão baiano com o trap, Maya já cantou com grandes artistas, como Margareth Menezes. Inclusive, a sua história na música é marcada pela referência no grupo Araketu.

“Com 15 anos eu entrei no Ensino Médio aqui em Periperi e conheci outras pessoas que gostavam de música também. Nesse período da adolescência, surgiu um festival de composição musical e eu participei nas duas edições. Em todas elas ganhei em primeiro lugar. Foi aí que comecei a perceber que eu realmente tinha jeito para a área”, relembrou a artista.

Maya ainda citou um fato marcante da sua história no bairro: “Quando Larissa Luz assumiu o Araketu foi algo que fez parte da minha vida. Eu não a conhecia, mas, em um dia do carnaval de Periperi, ela estava em cima do trio, a gente se olhou, eu saltei beijo para ela, que também retribuiu. Naquela época, jamais imaginaria que hoje nos conheceríamos pessoalmente”.

Assim como Vera Lacerda, do Araketu, Maya destaca que a persistência é a base para alcançar os sonhos, mesmo aqueles que parecem difíceis.

“De alguma forma, quando a gente tem uma vontade, a gente um impulso para seguir indo em busca dos nossos sonhos. Inclusive, isso acaba fazendo com que outras pessoas sejam atraídas por nossa força de vontade e que façam esses sonhos acontecerem”, enfatizou.

Ouça:

Leia mais sobre Fala Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.