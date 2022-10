conheça a plataforma que une serviço, especialistas e lugares para o público LGBTQIAPN+ 

Foto: Divulgação / Mozabeli (@mozabeli)

Você já imaginou conseguir encontrar especialistas, profissionais, serviços e tudo direcionado para o público LGBTQIAPN+ em um só lugar? Pois bem, esse espaço já existe e é o GayPS – O GPS da Diversidade. Newton Padovani, idealizador da plataforma gratuita, decidiu criar o espaço após sentir a necessidade de encontrar pessoas semelhantes ou até mesmo lugares em que se sentisse confortável.

“O GayPS foi criado para que nós, da comunidade LGBTQIAPN+, consigamos encontrar clínicas veterinárias, médicos, academias, bares, etc.., de pessoas que pertençam ou sejam aliadas do grupo. A ideia é fortalecer esses profissionais e espaços, e gerar um maior conforto para todos”, destaca Newton.

De acordo com a pesquisa “Hábitos e as tendências do consumo digital”, realizada em 2021 pela Nielsen, e apresentada no Webnar “Comunidade LGBTQIA+: O que está em foco?”, 72% dos entrevistados declararam comprar mais produtos de marcas que apoiam a causa.

E é justamente pensando na visibilidade dessas marcas, espaços e profissionais que Padovani segue buscando ampliar o alcance da plataforma. “Nós queremos fazer com que a comunidade conheça o que tem próximo de você e prestigie essas pessoas”, afirma.

Foto: Divulgação / Mozabeli (@mozabeli)

Segurança

A segurança de todos é um ponto fundamental, que foi levado em consideração na hora de construir o projeto. A escolha de locais e serviços direcionados reduz os casos de LGBTfobia e gera benefícios tanto a quem presta o serviço como para quem o consome.

“Muita gente sofre muitos níveis de LGBTfobia, que pode ser física ou psicológica. Em alguns casos isso pode vir de pessoas que nem queiram agredir, mas, simplesmente, não sabem como agir. Por exemplo, um homem trans, que precisa passar por um ginecologista e acaba sendo chamado pelo nome feminino na recepção da clínica. Isso também é uma agressão”, frisa.

Ou seja, a plataforma busca garantir que os usuários passem a ter uma melhor experiência nos serviços escolhidos em seu cotidiano.

Como fazer o cadastro

O GayPS está disponível para cadastro de perfis de profissionais, empresas e eventos de qualquer área que se alinhem à causa LGBTQIAPN+. “Com o mesmo login a pessoa pode se encaixar nas três modalidades ou apenas em uma. Isso é sinalizado na hora que é feito a cadastro”, afirma Newton.

