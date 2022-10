Conheça alguns cartões que oferecem o benefício

Os cartões de crédito têm ganhado cada vez mais espaço no dia a dia dos brasileiros, podendo ser um grande aliado se usado com cautela. Pensando na grande adesão da população, muitas instituições estão buscando trazer cada vez mais benefícios em seus cartões, como programas de pontos e cashback.

Além dos benefícios como programas de pontos e cashback, outra vantagem muito procurada por consumidores são os cartões de crédito sem anuidade. Por conta disso, nesse artigo traremos algumas opções disponíveis no mercado que contam com essas vantagens.

Veja quais cartões oferecem cashback e anuidade gratuita

O Banco Inter é um dos principais bancos digitais do Brasil e oferece cartões que garantem cashback de 0,20% ou 0,25% do valor gasto. De acordo com a instituição, nas compras realizadas no Inter Shop (loja digital da instituição) a porcentagem de cashback é de 0,25%. Além disso, vale informar que o Banco Inter oferece mais de uma modalidade de bandeira, sendo assim, se a bandeira escolhida for a Mastercard, a porcentagem de cashback será sempre de 0,25%.

Outra opção bastante conhecida no mercado é o C6 Bank, que garante cashback aos seus clientes por meio do seu programa de pontos. Segundo informações disponibilizadas pela instituição, o cashback pode chegar a 1,30% ao mês com o programa Átomos, onde as compras no crédito oferecem 0,05 pontos e as no débito 0,03. A pontuação dos clientes do C6 Bank não expiram e podem ser trocadas por diversos produtos e serviços na loja virtual do banco digital.

Assim como o C6 Bank, o banco BMG também garante cashback aos seus clientes por meio de um programa de pontos, o “Volta pra Mim”. Nas compras feitas no crédito, a porcentagem de cashback é de 0,2%, já no débito, os usuários recebem 0,1% do dinheiro de volta. Assim como nas instituições citadas anteriormente, os créditos adquiridos pelos clientes do BMG não possuem prazo de validade.

Já no Méliuz, o dinheiro devolvido aos clientes depende da fatura do cartão. Sendo assim, para faturas de R$ 750,00 a R$ 1.499,99, o cashback é de 0,5%. Já nas faturas a partir de R$ 1.500,00 a porcentagem devolvida é de 0,8%. Vale informar que no Méliuz, os usuários só podem resgatar o cashback quando ele atingir o valor mínimo de R$ 20.

Cashback realmente vale a pena?

Os serviços de cashback começaram a ser disponibilizados na América do Norte nos anos 90 e já fazem parte do cotidiano desses cidadãos. Apesar disso, a vantagem ainda vem crescendo no mercado brasileiro. O cashback funciona como um programa de benefícios, onde diferente dos tradicionais pontos, os consumidores recebem parte do dinheiro gasto na compra de volta.

Atualmente os principais tipos de cashback oferecidos por empresas são o modelo tradicional, onde os consumidores recebem parte do dinheiro gasto de volta, bem como as campanhas de indicação. No caso das campanhas de indicação, os clientes recebem um valor determinado pela empresa para indicar conhecidos.