Conheça as atletas LGBTQIAPN+ do vôlei feminino brasileiro

Foto: Reprodução / Redes sociais

Foi-se o tempo de ficar escondido dentro do armário. Embora ainda existam casos em que atletas prefiram a “heterosexualidade”, muitas assumem o que são e levantam a bandeira sem nenhum tipo de tabu. Que tal conhecer as atletas que atuam no voleibol brasileiro e mundial assumidamente gays? Veja a lista abaixo:

1 – Ana Carolina (Carolana)

A central da seleção brasileira feminina é namorada de Anne Bijus. O relacionamento já dura desde 2016. As duas jogam juntas no Praia Clube.

Foto: Reprodução / Redes sociais

2 – Tifanny Abreu

Tifanny defende a camisa do Osasco. A presença da atleta nas quadras gerou polêmica no início da sua trajetória. É que a jogadora é a primeira transexual brasileira a disputar a Superliga feminina.

Foto: Reprodução / Redes sociais

3 – Ju Paes

A líbero Juliana Paes, que possui o nome homônimo da atriz global, tem 28 anos e atua pela Superliga C. Ela defende a camisa do Taubaté. Ela namora a levantadora Maynara. As duas estão juntas há dois anos e 10 meses.

Foto: Reprodução / Redes sociais

4 – Maynara Rossi

Maynara já jogou pelo São Bernardo, Itajaí, São Caetano, Brasília e atualmente atua pelo Osasco. A levantadora, de 26 anos, namora a líbero Ju Paes. As duas se conheceram quando atuaram juntas no Itajaí.

Foto: Reprodução / Redes sociais

5 – Carol Gattaz

A chamada “veinha”, apelido carinhoso dado pelas companheiras de time, Carol Gattaz foi uma das pioneiras a afirmar um relacionamento com outra mulher. A medalhista olímpica namorou a companheira de time Ariele Ferreira.

Foto: Reprodução / Redes sociais

6 – Fabi Alvim

A bicampeã olímpica, Fabi Alvim, tem 42 anos e atualmente é comentarista na TV Globo. Ela é casada com Julia Silva, gerente de seleções da Confederação Brasileira de Vôlei. As duas são mães da pequena Maria Luiza, de 2 anos. Fabizinha se aposentou das quadras em 2018.

Foto: Reprodução / Redes sociais

7 – Ana Beatriz Correa

Ana Beatriz Correa teve um relacionamento de 1 ano com a também atleta, Natália Zílio. A última vez em que ela atuou com a camisa da seleção brasileira foi na conquista pela prata, nas olimpíadas de Tóquio 2020.

Foto: Reprodução / Redes sociais

8 – Macris Carneiro

Considerada por muito a top 3 entre as melhores levantadoras do mundo, Macris Carneiro é vegana e atualmente defende a camisa do Fenerbahçe Opet, na Túrquia. Desde 2018 ela defendeu a camisa do Minas, ao lado de Carol Gattaz e também da bicampeã olímpica, Thaísa.

Foto: Reprodução / Redes sociais

9 – Gabriela Guimarães

A atleta de 28 anos é a atual capitã da seleção brasileira. Ela é ponteira e defende a camisa do VakifBank ao lado de Paola Egonu. Com a seleção ela garantiu medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, na Liga das Nações e também no Mundial 2022.

Foto: Reprodução / Redes sociais

