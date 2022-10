conheça as novas tendências de arquitetura

Foto: Mayra Lopes / iBahia

‘Só não se perca ao entrar, no meu infinito particular’. A música de Marisa Monte foi escolhida como tema principal da nova edição da Casacor Bahia 2022 e é exatamente isso que a mostra de decoração, designer, paisagismo e arquitetura apresenta e propõe ao abrir as portas a partir desta sexta-feira (21).

O iBahia teve acesso privilegiado aos ambientes antes da inauguração e traz nessa reportagem todos os detalhes e tendências do setor.

Pra começar, e de forma inédita, o evento funciona simultaneamente em dois espaços. O primeiro é no Horto Florestal, que atende o formato mais tradicional; e o segundo é realizado no bairro da Saúde, onde funciona a Casa de Saúde Solange Fraga. O destaque é que a exposição realizada no Centro Histórico de Salvador é beneficente. Ou seja, após o período de visitação, os ambientes acolherão crianças e adolescentes de uma entidade filantrópica.

Vale ainda dizer que temáticas como diversidade, privacidade e claro, muita elegância, são adjetivos que representam bem a mostra, que fica de portas abertas até 4 de dezembro.

Foto: Mayra Lopes / iBahia

Para quem nunca não teve a oportunidade de visitar o evento em outras edições, é importante dizer que os 31 profissionais envolvidos montam ambientes com a perspectiva de criação de uma casa. Isso, desde a porta de entrada até os banheiros, quartos e áreas de lazer. Ou seja, se você quer deixar sua casa ainda mais luxuosa e atualizada com as tendências de mercado, vale a pena visitar e conferir tudo de perto.

Com isso, em mente, vamos falar de decoração e em 2023 pode se preparar para a ‘chuva’ de aplicações, peças e tecidos nudes. Isso mesmo. Boa parte dos ambientes trouxeram como inspiração a praia, a tranquilidade, a natureza e locais do sul da Bahia como Porto Seguro, Ilhéus, Caraíva, Arraial, etc.

Tons de bege, branco, areia, madeiras, pedras, rendas, bordados, trançados e tudo que remeta as práticas artesanais puderam ser vistas e admiradas. Em paralelo, muita iluminação baixa e amarela, com leds e muita tecnologia de automação – comandos de voz, de ar condicionado – alguns até disfarçados de obra de arte -, de luz e de música foram vistos com frequência.

Foto: Mayra Lopes / iBahia

Os banheiros acompanharam a tendência da tranquilidade em quase todos os ambientes. Apenas alguns trouxeram a irreverência das privadas pretas, que marcam bem o ambiente. Mas, no geral, muitas plantas naturais, fontes, sons e cheiros que te conduzissem ao momento zen.

Os ambientes living principal, deck, sauna, quarto do casal, quarto da filha e quarto do filho evidenciam momentos de reencontro individual e paz. Na prática, o boho chique segue em alta.

Diversidade, pluraridade e arte

Foto: Gabriela Duarte

Ainda falando de quartos, dois ambientes chamaram atenção pela cuidado e pela abordagem, que iluminam assuntos importantes como a potência feminina, a diversidade do LGBTQIAPN+ e da pluraridade em sua essência. O primeiro deles é o quarto do filho. Os arquitetos da Primo Arquitetura se inspiraram no conceito transversal para criar um ambiente que acolhe qualquer gênero e também com uma abordagem reflexiva sobre importância de sermos reais, para além das redes e mídias sociais. Uma frase escrita em led provoca com um pisca e ele cria , obviamente, a um jogo de palavras. “Será que você é você mesno no íntimo?”, questionou um dos especialistas durante a apresentação do ambiente..

Vale ainda pontuar que o conceito aberto entre o banheiro e o quarto dá a dimensão de ser livre e apenas o que você quer ser no mundo.“Tem muito essa divisão, suíte do filho e suíte da filha; e muito essa divisão do masculino e do feminino, etc. E eu acho que uma temática muito importante porque rodeia muito a gente em todos os aspectos. E como a gente tem inúmeros visitantes na Casacor, o quarto é democrático, justamente pra pessoa se sentir acolhida e parte daquele espaço”, completou.

Foto: Mayra Lopes / iBahia

O outro ambiente, que é também um quarto, trouxe uma inspiradora homenagem a artista Frida Kahlo e toda força das cores que a artista tem como essência. A obra de Arthur Fraga feita no teto do ambiente pensado e traçado por Dinah Lins é bela e provocante. Isso porque traz luz para o teto, que normalmente não é explorado nos projetos, assim como para a importância de ser potência desde o seu despertar. O equilíbrio no ambiente, feito em 7 dias, é genuíno. “A Casacor nos deu como tema o infinito particular e eu acho que não poderia deixar de trazer uma pessoa tão importante e impactante na vida de tanta gente como Frida Kahlo – uma mulher resiliente, forte e que passou por tantos problemas e não se abateu”, pontuou a arquiteta.

Espaços ousados e exóticos

Foto: Mayra Lopes / iBahia

A nova edição da Casacor Bahia 2022 também trouxe o exótico em alguns ambientes. Uns com tons mais comerciais e outros mais exuberantes. A começar pela espaço de vestuário feminino, feito por Daniela Alencar. Em sua apresentação, ela contou que se inspirou nas casas noturnas parisienses e por isso, trouxe o vermelho com base. As cabines trouxeram a fauna e a flora de forma marcante, mas a leveza de peças, pedras e esculturas clássicas tornaram o espaço bem feminino.

Na sequência, um living cheio de tecnologia – com iluminação touch, all black, com estante multifuncional e muitos espelhos curvados. A criação foi de Walter Shimmelpfeng; e em um bate papo conosco, ele disse: “O local é uma passagem, então basta só as pessoas chegarem em casa do trabalho pra mudar o mindset para família. Esse é um hall pra família.”

Foto: Mayra Lopes / iBahia

Migrando para um perfil mais jovem, de quem ama receber amigos em casa e quis desmembrar o antigo home office, citamos o projeto de Lorena Damásio. Ela foi ousada ao trazer algo bem inovador que foi uma atendente que fala libras e puxado para o fluxo arquitetônico, um ripado em mármore preto. O espaço, tinha ainda um enorme bar, com armários de apoio, cadeiras de couro, iluminação industial e a leveza de texturas escovadas e espelhos. O all black também foi evidenciado, assim como cinza. “Esse ambiente já tem uma vibe para receber os amigos. E eu não faço arquitura clássica, então eu sempre tento dar uma mexida pra ficar mais conteporâneo. Se você ver aqui tem várias tendências, é um ambiente escuro, mas aconchegante.”

Foto: Mayra Lopes / iBahia

E para finalizar, destacamos um espaço criativo, receptivo e que remete a comunicação. Nessa edição, a arquiteta Jéssica Araújo – veterana no evento, montou um estúdio e living para videocast/podcast. A natureza se apresenta como tendência, assim como em todos os espaços, mas os pontos de led, o abstrato das obras de arte, e a mesa de gravação fez todos admirarem o projeto e deixar a sala cheia. O destaque principal é a mesa de pedra rachada, de forma intencional, que causa estranhamento e elegância. “A maior dificuldade é de você transformar um espaço funcional em um espaço também aconchegante e acolhedor. E aqui, você tem contraste, mobiliário personalizado, luz e sombra, explosão de cores, ritmo e movimento”, pontuou a arquiteta, que também produzirá a primeira temporada do Casacor Bahia 2022 em áudio.

Curtiu?! Abaixo você encontra todos os detalhes para visitação do local! Confira!

SERVIÇO

Casacor Bahia 2022

Quando? 21 de outubro até 4 de dezembro, das 16 às 21h

Onde? Rua da Sapucaia, 117, Horto Florestal. Próximo ao Almacen Pepe

Ingressos? R$ 40 a R$ 80 reais

Vendas? Site do evento

