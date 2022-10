conheça destino que vai bombar no verão

Foto: Acervo Erick Issa

Coqueiros, sol, longa faixa de areia, água verde e morna. Essas são as principais características da Praia dos Carneiros, localizada na cidade de Tamandaré e tida como uma das praias mais bonitas do Brasil na atualidade. Visitar Recife e não esticar a viagem até lugares como Praia dos Carneiros e Porto de Galinhas é um vacilo, que muitos viajantes costumam cometer. Então, se estiver planejando uma viagem para a capital pernambucana, não deixe esses lugares de fora do seu roteiro.

A Praia dos Carneiros fica 56 quilômetros de Porto de Galinhas, 90 quilômetros de distância do Aeroporto de Recife, o que faz muita gente alugar um carro e seguir viagem direto para o local. Algumas visitantes preferem seguir até Maragogi ou Japaratinga em Alagoas e ir subindo aos poucos parando em várias praias do litoral norte alagoano e litoral sul pernambucano, como é o caso da própria Praia dos Carneiros e de Porto de Galinhas.

Foto: Acervo Erick Issa

Se você tem tempo, vale muito a pena fazer essa viagem de várias praias. Foi exatamente o que fiz. Em apenas uma viagem, aproveitei para conhecer Japaratinga, Maragogi, Praia dos Carneiros e Porto de Galinhas. Eu reservaria dois dias para Maragogi e Praia dos Carneiros. Japaratinga fica colada com Maragogi, então uma manhã ou uma tarde por lá é suficiente para curtir suas belezas.

A Praia dos Carneiros tem na igrejinha de São Benedito seu principal ponto turístico. Quem nunca viu uma foto no Instagram de alguém com uma pequena igreja atrás no mar de cor verde e sentiu vontade de estar ali? Esse lugar é exatamente a Praia dos Carneiros, que tem atraído cada vez mais turistas que se encantam pelo que veem nas redes sociais.

O que pouca gente diz é que a igreja é uma propriedade privada, então para chegar lá você vai ter que desembolsar uma taxa, que é revertida em consumação no restaurante local. Quando estive, o valor era R$ 50 por pessoa. Tem estacionamento onde é possível deixar o carro. Como Tamandaré tem muitas propriedades privadas, o acesso público é difícil. O melhor a se fazer é ficar em uma das barracas locais. As mais famosas são Bora Bora e Beijupirá. O estacionamento custa R$ 20, mas se você comprar o Day Use das barracas, não precisará pagar pelo estacionamento. Algumas dessas barracas ficam distantes do ponto turístico famoso , então você vai precisar caminhar um pouco até o lugar.

Foto: Acervo Erick Issa

É importante ressaltar que é possível acessar a praia sem pagar, a partir de outros pontos, como, por exemplo, o condomínio Pontal dos Carneiros. Neste caso, você deve estacionar na rua próxima ao condomínio e fazer seu acesso por um caminho exclusivo para pedestres, ao lado do portão do próprio condomínio. Eu preferi ir direto para o restaurante, evitando a caminhada do condomínio até a igrejinha. Você precisa pensar o que é mais vantagem e se encaixa no seu perfil de viajante. Como tinha planos de passar o dia na praia, necessitando de um lugar com estrutura onde pudesse almoçar e usar banheiros, optei por ficar no próprio restaurante.

Para fazer a tradicional foto na frente da igreja, quando a maré estiver baixa, você vai precisar de um pouco de paciência, afinal a fila de turistas costuma ser intensa. Ainda assim, todo mundo respeita a ordem. O negócio é esperar sua vez. Caso não tenha paciência, você poderá buscar ângulos alternativos ao lado da igrejinha. Se a maré estiver cheia, muita gente prefere tirar a foto de dentro da água. A missão neste caso é buscar um ângulo sem muita gente atrapalhando sua foto ou então recorrer a aplicativos para remover essas pessoas da sua foto na hora da edição.

Foto: Acervo Erick Issa

Se você estiver de passagem, porque está hospedado em outra praia ou se você for fazer um passeio de bate volta saindo do Recife, não precisa se preocupar com hospedagem. Mas se pretende passar mais de um dia na Praia dos Carneiros, busque as opções de pousadas e hotéis em Tamandaré, sabendo você que a melhor forma de se locomover pela cidade é de carro. Os hotéis que ficam de frente para o mar são obviamente mais caros, então você pode buscar opções de flats ou pousadas na região.

Tamandaré é uma cidade que conta com uma boa estrutura para atender o visitante. Você vai encontrar restaurantes, hotéis, mercados, padarias, farmácias, dentre outras importantes praticidades que ajudam a facilitar o dia a dia para o turista.

Essa é uma viagem boa para crianças, já que a Praia dos Carneiros tem longo trecho de maré rasa, com piscinas naturais ideais para os pequenos. Algumas atividades também podem ser encontradas pelos viajantes mais aventureiros, como stand up paddle, voo em paramotor até o tradicional passeio de barco.

Há um passeio de barco oferecido na região que tem duração de 2h e permite ao visitante conhecer pontos como as piscinas naturais, os bancos de areia de uma praia que fica na cidade vizinha (Guadalupe) e uma parada na Praia da Argila, onde os visitantes podem tomar o tradicional banho de argila, comprar produtos feitos a partir da argila e realizar tratamentos corporais. Em 2021, era possível encontrar esse passeio com catamarã ou lancha em valores que variavam entre R$ 50 e R$ 70.

Leia mais sobre IssaBordo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.