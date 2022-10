Conheça esses 3 estilos de decoração modernos para sua casa

Você gosta de estar sempre renovando seus ambientes e surpreendendo com as decorações e estilos? Pois, existem 3 estilos de decoração modernos mais populares hoje em dia, que não podem faltar na sua casa se você quer estar atualizado.

Então, fique ligado, pois, hoje vamos desvendar juntos as características de cada um desses estilos. Além disso, descubra como criar um ambiente incrível ao agregá-los.

Sua casa tem que ter pelo menos um desses 3 estilos de decoração modernos

Quem não quer uma casa moderna com um estilo contemporâneo e elegante, não é mesmo? Sendo assim, para ter uma residência com estilo moderno, muitas vezes, não é necessário ter muitos itens caros e nem tecnológicos. Na verdade, o truque está na forma de decorar.

A decoração de qualquer ambiente pode transformar o local completamente. Desse modo, podemos dizer, então, que a decoração é a alma do lar.

Por isso, escolher a decoração certa e saber como usar ela no local é algo crucial para transformar sua casa.

A propósito, alguns estilos estão mais em alta ultimamente. Aliás, os decoradores mais renomados, consideram como os mais modernos na hora de deixar a casa do seu estilo.

Existe uma gama de tipos de decoração que podemos escolher, desde os mais rústicos, simples, requintados e contemporâneos. Tudo depende do seu gosto.

Entretanto, existem 3 estilos que estão bastante populares nos últimos anos, e que não pode faltar na sua casa, se você procura um ambiente dinâmico e atual.

Você quer conhecer quais são os 3 estilos de decoração modernos? Fique ligado, pois desvendaremos esses estilos juntos.

Estilos de decoração modernos: conheça os três principais tipos

Uma casa com arquitetura contemporânea pede estilos de decoração modernos. Na verdade, até em casas mais antigas, esses estilos caem muito bem. Pois, vamos descobrir quais são eles?

Estilo industrial

O estilo industrial é, com certeza, um dos mais citados quando falamos de modernidade. Ainda que seja um estilo que remete às fábricas e galpões dos anos 30 e 40, ele pode ser considerado um tipo contemporâneo de decoração.

Este estilo ganhou bastante popularidade nos últimos anos. Ainda mais, por trazer alguns elementos-chave que garantem sua aparência única. Aliás, para o estilo industrial, um dos itens mais comuns são os tijolos maciços a mostra, aqueles compridos e retangulares.

Na verdade, não é necessário que o tijolo da construção, em si, esteja a mostra. Na verdade, atualmente existem revestimentos e vinis de parede que imitam muito bem esse elemento.

Outro elemento à mostra são os canos de cobre e metal que dão ainda mais um ar de indústria ou fábrica para qualquer ambiente. Os móveis de metal com madeira e principalmente em acabamento preto fosco são essenciais para compor o estilo.

Por fim, a decoração industrial é fácil de agregar em galpões e lofts. Ambientes espaçosos com janelas grandes e mezaninos são os locais perfeitos.

Estilo minimalista

O minimalismo, como o nome já diz, é o estilo que procura usar o mínimo de detalhes e móveis. Sendo mais comum em cores sóbrias, como tons de bege, branco e preto, o minimalismo evita uma sobrecarga visual de decorações. Além disso, investe em móveis lisos e sem muitos detalhes.

Estilo retrô

O retrô tem crescido muito recentemente, trazendo de volta alguns elementos vintage das décadas de 50 e 60, mas repaginados para a modernidade.

Móveis antigos e reformados ou ainda móveis novos no estilo vintage com estilo simples e reto, são muito bem vindos. Aliás, as cores fortes e vibrantes, como o vermelho, amarelo e azul são características marcantes do estilo retrô.

Além das cores, estampas diversas, como o xadrez, o poá e florais também fazem parte dessa diversidade. Sendo assim, deixam o ambiente incrível.

Os pés palito são um dos principais elementos dos móveis deste estilo e podem ser a peça chave para a sua decoração. Outras decorações como vitrolas e vinis podem dar um toque a mais para este estilo.

Mistura de estilos, pode?

Você deve se perguntar, afinal, estilos de decoração modernos misturados com outros tipos, é uma boa escolha? Na verdade, a resposta pode depender do seu gosto. É claro que um ambiente todo tematizado em um só estilo ou com decorações semelhantes, sempre ficará visualmente mais agradável.

Entretanto, não há inovação sem ousadia. Por isso, crie um estilo que possa agradar ao seu gosto e deixar seu espaço realmente único. Esses 3 estilos de decoração modernos podem fazer parte da sua casa. Não se esqueça de dar sua opinião sobre o artigo e compartilhar em suas redes.