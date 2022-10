Conheça esses estilos de mesa de jantar que estão em alta

A mesa de jantar sempre é necessária para compor uma sala de jantar elegante e moderna. Aliás, muitos são os estilos que podemos escolher para compor o ambiente.

É claro que sempre existem novos modelos que agregam mais contemporaneidade para sua casa. Então, por isso, você deve sempre estar ligado nas novidades. Assim, fique ligado no texto e conheça quais estilos de mesa de jantar que estão em alta atualmente.

Estilos de mesa de jantar: qual escolher?

É sempre uma grande dúvida decidir por algum móvel ou decoração, pois as opções e variedades são imensas. Muitas pessoas não sabem nem por onde começar, que tipo escolher, e onde colocar.

Existem muitas formas de combinar um novo móvel com o ambiente já decorado. Além disso, escolher um modelo que se encaixe bem no local ajuda muito.

Uma das maiores dicas é em relação à cor. Então, procure observar as cores do seu ambiente para decidir a cor de sua mesa. Desse modo, combine as cores do local com a dos móveis e isso garantirá harmonia no ambiente.

Além disso, estilos de decoração também são importantes na hora de escolher a mesa de jantar. Ainda que a mistura de estilos não seja proibida, sempre haverá maior harmonia ao utilizar tipos de decoração semelhantes, pois haverá menor confusão visual.

Ficou curioso sobre quais estilos de mesa de jantar são populares? Está procurando uma mesa nova? Então, vamos conferir juntos quais os melhores estilos de mesa de jantar atualmente.

Quais são os estilos de mesa de jantar que estão populares agora

Se você está querendo renovar sua sala de jantar e não sabe qual mesa usar, veja esses estilos de mesa de jantar que estão populares. Sendo assim, garanta a melhor para seu ambiente.

Mesa de jantar redonda

As mesas de jantar redondas são bastante adoráveis, afinal, trazem um ar despojado para o local. Elas vêm em diversos tamanhos e configurações e são as mais populares atualmente.

Entretanto, é interessante analisar seu espaço antes de adquirir uma mesa de jantar redonda, pois para uma família grande, pode exigir mais área. Aliás, elas costumam ocupar mais espaço da sala de jantar e ficam melhores se estiverem centralizadas no local.

A vantagem é que você pode adicionar quantas cadeiras quiser. Todavia, não esqueça de sempre verificar o espaço entre uma e outra para que não fique apertado na hora da refeição.

A propósito, há alguns modelos que ainda possuem uma bandeja central, que gira em um eixo. Dessa maneira, garante que os alimentos possam ser distribuídos com maior facilidade.

Mesa de jantar retangular

Essas são as mais clássicas, por isso, nunca saem de moda. As mesas de jantar retangulares podem ser uma ótima opção para famílias grandes, mas com espaço reduzido.

Ela necessita de menor espaço para sua colocação. Com isso, pode ser encostada na parede, garantindo ainda mais área de circulação. Entretanto, possui número de lugares limitado, sendo geralmente 4, 6, 8, 10 ou 12 lugares definidos.

Mesa de jantar tipo canto alemão

Para espaços reduzidos, o canto alemão é a melhor opção. Este modelo específico é democrático, pois aproveita todos os cantos da parede. Além disso, garante mais lugares à mesa.

Os cantos alemães existem em diversas formas e podem agradar a todos os gostos. No geral, o canto alemão possui um banco em formato de L, que pode ou não ser fixado à parede. Além disso, costuma vir com 2, 3 ou 4 cadeiras para complementar.

A vantagem do canto alemão é seu espaço e ainda a possibilidade de utilizar os bancos como baú para guardar objetos.

Como decorar?

Você já decidiu qual desses estilos de mesa de jantar é o ideal pra você? Então, aprenda a decorar.

Vasos de flores

Os vasos com flores e plantas são uma peça coringa de decoração de superfícies. Desse modo, escolha um recipiente com tamanho ideal para sua mesa. Para mesas pequenas, escolha um vaso pequeno e assim por diante.

Fruteiras

As fruteiras podem ser uma boa aliada na hora de decorar. Além de dar um toque de estilo a mais no ambiente, podem guardar alimentos. Desse modo já facilita o manuseio para a refeição.

Agora, conte-nos qual mesa de jantar você tem em casa e não se esqueça de compartilhar o artigo.