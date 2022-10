conheça filme de terror que fez o público passar mal

Foto: Cinedigm / YouTube

Nos últimos dias um filme de terror chamou atenção nas redes sociais não pelo enredo ou pelos sustos dados no público, mas por causa do estado em que algumas pessoas ficaram durante a exibição do longa.

Relatos de que pessoas passaram mal nos cinemas viralizaram na web e atiçaram a curiosidade em torno do filme “Terrifier 2”, continuação da história de um palhaço assassino.

Entre os relatos, que podem facilmente ser encontrados nas redes sociais, já houve desmaios e vômitos durante sessões do filme. “Meu amigo desmaiou e o teatro chamou uma ambulância”, diz uma conta do Twitter.

“Esta cena em Terrifier 2 é a coisa mais inacreditável que já vi em um cinema”, diz outro usuário sobre uma cena específica que tem repercutido entre pessoas que viram o longa.

Após a viralização dos relatos em torno a experiência de “Terrifier 2”, Damien Leone, diretor do filme, falou sobre o assunto e se mostrou preocupado em relação ao público.

“Olha, eu adoraria ver algumas pessoas saindo da sala, acho que é tipo uma medalha de honra porque o filme é intenso. Mas não quero ninguém desmaiando, se machucando. Se você assistir a Terrifier 1, vai saber no que está se metendo”, contou em entrevista para a Entertainment Weekly.

Sem data de estreia no Brasil, o longa é uma continuação da história de Art, um palhaço sádico que persegue adolescentes na noite do Halloween.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.