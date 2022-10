Conheça franquias de até R$ 5 mil

Você quer ser dono do seu próprio negócio, mas tem pouco dinheiro para investir? Hoje, apresentamos algumas opções de franquias de até R$ 5 mil que oferecem excelente retorno. Leia até o final e escolha uma para investir.

Saiba que apostar em franquias baratas é uma boa opção para quem está iniciando no ramo de franchising, pois, além de ter baixo custo de investimento, já conta com uma marca consolidada no mercado e recebe todo o suporte e expertise de quem já tem conhecimento do negócio.

Franquias de até R$ 5 mil que apresentam excelente retorno

Apresentamos na sequência, algumas franquias de baixo custo que oferecem excelente retorno de faturamento.

Alquimia Moderna by Cardinale

Com fundação em 1990, a franquia é referência no mercado de metalização e folheação. Para isso, utiliza técnicas que fazem com que os metais sejam aplicados em qualquer tipo de objeto. Como exemplo, tem-se torneiras, talheres, bijuterias, entre tantos outros objetos.

São 11 tecnologias diferenciadas que permitem a realização do serviço. São utilizadas técnicas de: contato, imersão, polímeros cromados, oxidação com efeito de envelhecimento, aplicação de verniz, entre outros.

Para o modelo de negócio home based, o investimento inicial é a partir de R$ 2.480, e oferece um faturamento mínimo mensal de R$ 2 mil, com uma taxa de lucratividade de 300% a 1.000%.

Dulc Croc

É uma microfranquia de confeitaria gourmet onde o franqueado trabalha em casa na produção de cookies, brownies, bolos, cupcakes e doces artesanais.

Assim, realize as vendas por encomendas ou por delivery.

Para o formato de negócio home based, o investimento inicial é de R$ 3.500, oferecendo um faturamento mínimo mensal de R$ 3 mil.

Mídia Postal

É uma microfranquia que oferece serviços de publicidade para ser utilizado em um imã de geladeira cooperado. Se torna um modelo de negócio diferenciado, em que o dinheiro investido retorna para o franqueado na forma de capital de giro.

Assim, o franqueado adquire o kit inicial de produtos que é composto de 2 tiragens no formato de imã cooperado, com 10 empresas anunciantes.

A franquia sugere como valor de venda de cada um dos 10 espaços anunciantes R$ 440, como são 10 anunciantes, você irá faturar R$ 4.400, para cada tiragem do kit inicial. Como são 2 tiragens, é possível que você ganhe então R$ 8.800 com a aquisição do 1º kit.

O modelo de microfranquia home based, exige um investimento inicial de R$ 3.800, e tem uma previsão de faturamento mensal de R$ 10 mil, com taxa de lucratividade de 125%.

Mix Potato

A franquia trabalha no sistema home based, com a oferta de batatas recheadas, com entrega delivery. Sendo assim, a empresa oferece diferentes tipos de recheios, produzidos com ingredientes de qualidade e tempero exclusivo.

Para tanto, o franqueado precisa fazer o investimento inicial de R$ 5 mil, com previsão de faturamento mensal de R$ 10 mil, obtendo uma taxa de lucratividade entre 25% e 35%.

EcoBike Courier

A saber, se trata de uma microfranquia que trabalha com serviços de entrega de delivery, realizados por ciclistas. É a primeira rede de entregas sustentável do Brasil. Está presente em mais de 30 cidades, tendo como missão, aliar a marca ao ecodelivery e a preços acessíveis.

Para tanto, a franquia funciona no modelo home based, e tem custo de investimento inicial de R$ 2.500 + R$ 1 mil de taxa de franquia. Assim, oferece um faturamento médio mensal de R$ 18 mil, com uma taxa média de lucratividade de 35%.

RD Commerce

É uma franquia especializada em serviços digitais como: criação de lojas virtuais, sites responsivos, hotsites, blogs, estratégias de marketing de performance, entre outros serviços. Pertence ao Grupo RD Marketing.

Para tanto, a franquia funciona no modelo home based e tem custo de investimento inicial entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. Ainda assim, não é informada a previsão de faturamento e nem a taxa de lucratividade.

Minha Portaria

Faz parte do Grupo Focus Mind, atuando desde 1994 no ramo de portaria remota e segurança eletrônica em condomínios. Atende atualmente mais de 260 condomínios em tempo real.

Assim, oferece a prestação de serviços que envolvem controles de acessos automatizados de portaria remota.

Para tanto, a franquia funciona no modelo home based e tem custo de investimento inicial de R$ 2.500. Dessa forma, oferece um faturamento médio mensal de R$ 5.500, com uma taxa média de lucratividade de 20%.

Viu como é possível ser um franqueado tendo pouco dinheiro para investir?

Por fim, agora que você já conheceu algumas franquias de até R$ 5 mil, esse é o momento de avaliar aquilo que sempre reforçamos por aqui: seu gosto pessoal e o cenário em que gostaria de atuar!

Dessa forma, pense no que faz sentido para você e para a sua realidade e, assim, invista sem medo!