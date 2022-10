Conheça franquias de serviços para ganhar mais de R$ 10 mil por mês

As franquias de serviços normalmente possuem baixo investimento e alta lucratividade. Por isso que hoje, nós vamos indicar algumas franquias de serviço para ganhar mais de R$ 10 mil reais por mês.

Escolhemos opções diferenciadas de franquias do ramo de serviço para que você escolha a que mais se identifica com o seu perfil de empreendedor e, também, com as suas habilidades pessoais.

Franquias de serviço para ganhar mais de R$ 10 mil reais por mês

Apresentamos na sequência algumas franquias de serviços com baixo investimento e com lucratividade de mais de R$ 10 mil reais por mês:

Só Multas

A franquia oferece serviços de soluções em trânsito, como: recursos de multas, defesas em processos administrativos de suspensão de CNH, entre outros. Possui mais de 50 unidades em todo o Brasil.

Tem como missão, oferecer ao cliente diversos serviços que facilitam a sua vida, para aquelas pessoas que não querem realizar, não sabem ou não podem solucionar as demandas envolvendo as infrações de trânsito e suas consequências.

Possui o diferencial de possuir uma equipe de especialistas que atendem o cliente de forma personalizada, contando com grandes investimentos em tecnologia.

Veja os custos e retornos oferecidos pela franqueadora:

Primeiramente, o investimento inicial: a partir de R$ 20 mil;

Em segundo lugar, a previsão de faturamento médio mensal: em torno de R$ 24 mil;

Por último, o prazo de retorno do investimento: entre 6 e 12 meses.

Stone

É uma franquia que oferece comercialização de máquinas de cartão para empresas. Sendo assim, começou suas atividades em 2012, e em 2018 tornou-se franquia, possuindo mais de 70 unidades pelo país.

Dessa forma, apesar de ser um segmento relativamente novo no segmento de franquias, o investimento é considerado de baixo risco, tendo em vista que o mercado de máquinas de cartão está em plena expansão e é necessário em qualquer empresa.

Veja os custos e retornos oferecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: R$ 55 mil (incluída a taxa de franquia, a estruturação do escritório, a divulgação das máquinas, a documentação para abertura da empresa, o software de gestão da marca e o suporte da franqueadora);

Previsão de faturamento médio mensal: em torno de R$ 14 mil;

Prazo de retorno do investimento: entre 6 e 24 meses.

Monitorias

É uma franquia voltada para prestação de serviços educacionais, com foco em reforço escolar, aulas particulares, acompanhamento pedagógico, psicopedagógico entre outras atividades.

Assim, possui como números importantes para a franqueadora:

Conta com mais de 200 professores ativos em todo o Brasil;

Possui mais de 10 mil clientes satisfeitos;

Já existem mais de 60 unidades no Brasil;

Atualmente são mais de 60 cidades atendidas no Brasil.

Veja os custos e retornos oferecidos pela franqueadora:

Antes de tudo, o investimento inicial: R$ 1.900;

Em seguida, tem-se a previsão de faturamento médio mensal: em torno de R$ 30 mil;

Logo após, os royalties: R$ 418;

Além disso, há o custo com professores: R$ 12.500;

Por último, o prazo de retorno do investimento: entre 2 e 6 meses.

RHF Talentos

A franquia existe há mais de 25 anos no mercado de recursos humanos, oferecendo serviços de consultoria, negócios e oportunidades, tanto para empresas quanto para pessoas físicas.

Possui mais de 100 unidades em todo o Brasil.

O franqueado oferece serviços de: palestras, coaching, assessoria, avaliação psicológica, gestão de estagiários, treinamentos comportamentais, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, terceirização de folha de pagamento, pesquisa e diagnóstico organizacional, terceirização de temporários, e plano de cargos e salários.

Veja os custos e retornos oferecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: R$ 10 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: em torno de R$ 30 mil;

Prazo de retorno do investimento: entre 2 e 6 meses.

Dr Faz Tudo

A franquia foi criada no ano de 2009, oferecendo serviços de reparos, reformas, manutenções e construções em geral, apresentando 38 unidades distribuídas pelo Brasil.

Oferece serviços para manutenção de imóveis residenciais, comerciais e industriais, com atenção às Normas da ABNT e do Sindicato da Construção Civil. Possui profissionais experientes e qualificados, fornecendo suporte e treinamento constantes para o franqueado, e assim, garantir a qualidade dos serviços prestados.

Oferece qualidade de mão-de-obra e excelente custo-benefício em relação aos serviços prestados.

Veja os custos e retornos oferecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: R$ 25 mil;

Taxa de franquia: R$ 15 mil;

Publicidade: R$ 392 mensais;

Royalties: R$ 788 mensais;

Previsão de faturamento médio mensal: em torno de R$ 50 mil;

Prazo de retorno do investimento: entre 6 e 12 meses.

Por fim, esperamos que as opções oferecidas nesse artigo sirvam de inspiração para você ser dono do seu próprio negócio! Saber por onde começar é primordial, mas tem em mente que pode realmente ser algo lucrativo, faz tudo parecer ainda melhor, não é mesmo?

Assim, desejamos boa sorte na sua escolha e bons resultados vindouros!