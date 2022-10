Conheça o truque que pode esconder o seu nome no WhatsApp

Por padrão, o WhatsApp deixa alguns dados de seus usuários expostos na plataforma de mensagens. Mas, a boa notícia é que existem recursos que podem ocultar algum deles.

Se um desconhecido iniciou uma conversa com você e te chamou pelo nome, saiba que é bem provável que o seu perfil esteja acessível. Normalmente, essas situações ocorrem quando estamos em grupos com muitas pessoas.

Então, se você está em busca de mais privacidade, descubra como esconder o nome dentro e fora de um grupo do WhatsApp.

Aprenda a esconder seu nome no WhatsApp

Quando acessamos o perfil de um grupo que somos integrantes no WhatsApp, mesmo quem não temos salvo entre os contatos conseguimos identificar. Isso porque, o nome da pessoa está disponível para qualquer usuário do mensageiro.

Caso não queira que isso ocorre com você, saiba que é possível proteger seus dados dentro e fora de grupos do WhatsApp e, inclusive, esconder seu nome. A ação pode se trazer mais segurança e você nem imagina.

Acontece que pessoas de má fé podem descobrir o seu nome e adicionar o seu número na agenda na intenção de aplicar golpes futuramente. Por isso, é importante que você saiba como esconder o seu nome na plataforma de mensagens.

Passo a passo de como esconder o nome no WhatsApp

Veja como ocultar o seu nome no WhatsApp e se proteja de golpes. Confira o passo a passo:

Abgra o Google e digite o código: Unicode U+2800; Logo em seguida, clique no primeiro resultado da busca; Agora, copie o espaço em branco; Cole o que foi copiado no espaço ‘Editar’ do seu nome de usuário no WhatsApp; Para finalizar o procedimento, clique em “salvar”.

Novidades do WhatsApp

Não será mais necessário esperar um horário menos movimentado para sair dos seus grupos, a nova opção do WhatsApp deve garantir uma discrição maior, já que os membros não poderão visualizar a ação.

A nova opção vai permitir que apenas o administrador saiba quem saiu do respectivo grupo. Dessa forma, o WhatsApp pretende acabar com o “tal pessoa saiu” no grupo, notificando os demais usuários.

Além disso, o mensageiro liberou a opção de desabilitar o status de “online” no aplicativo. Vale ressaltar que muitas atualizações estão ocorrendo no mensageiro, no entanto, aqueles com a versão mais recente do WhatsApp já podem usufruir das novidades.

O recurso, na prática, pode deixar o seu perfil mais secreto, mantendo-o anônimo para os outros usuários do aplicativo. Para desativar o status, vá na aba de ‘’Configurações’’ e selecione as alterações de ‘’Privacidade’’. Antes de alterar o status, escolha entre as opções: ‘’Ninguém’’ em ‘’Visto Por Último’’.

Feito isto, basta clicar na opção ‘’Online’’ para que o sistema entenda o mecanismo de ocultação. Este é um modo do mensageiro afirmar que é comprometido com seus usuários, atendendo as suas solicitações. Caso os recursos ainda não estejam disponíveis para você, procure atualizar o seu aplicativo.