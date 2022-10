Conheça os 11 melhores aplicativos para empreendedores

Quem deseja ser um empreendedor vê pela frente vários obstáculos, sendo necessário uma atuação proativa, com foco e perseverança. Ademais, o começo do negócio requer uma dedicação eficiente em vários setores, tendo inclusive que atuar de maneira solitária, até que a empresa se desenvolva melhor.

É imprescindível que o gestor do empreendimento organize e otimize seu tempo, controlando suas operações e processos. Todavia, ele deve estar motivado a conquistar suas metas e objetivos, destacando seu negócio no mercado, tendo lucro e gerando um engajamento de seus clientes.

Felizmente, através de aplicativos para smartphones e programas para computador, é possível organizar a finanças, seu cronograma diário de tarefas e sua empresa. Aliás, eles são indicados para agilizar os pedidos e entregas dos clientes, além de oferecer diversas soluções para o pequeno negócio.

A princípio, veremos neste artigo alguns aplicativos essenciais para quem deseja empreender, independente do tamanho de seu negócio. São várias ferramentas que possuem inúmeras facilidades. Dessa maneira você poderá se planejar, controlar suas tarefas diárias e investir na evolução de sua empresa. Vamos lá!

1 – Whatsapp Business

Este aplicativo para smartphones é a versão de negócios do Whatsapp. Analogamente, é possível conversar com inúmeras pessoas utilizando a criptografia, que garante a confiabilidade das informações tratadas. Com ele pode-se incluir dados da empresa, ramo de atuação, horário de funcionamento, realizar pagamentos e muito mais.

2 – GuiaBolso

Essa é uma ferramenta prática que permite visualizar as suas finanças. É uma boa opção para empreendedores, visto que reúne todas as suas contas e cartões de crédito em um só lugar. Em síntese, pode-se acompanhar as transações de sua conta pessoal e do negócio, além de calcular a saúde financeira da empresa.

3 – Primer

O Primer permite que o usuário tenha acesso gratuito a lições de negócios e a marketing digital express. São 127 aulas em português com quatro temas principais: negócios, métricas, marketing e conteúdo. É possível acessar todo o material disponível em modo off line. Esta ferramenta é indicada para gestores iniciantes.

4 – Warren

Este é um aplicativo que auxilia a gestão e a administração de recursos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É indicado para quem está começando a investir. Da mesma forma, com ele é possível criar objetivos, determinar metas de investimentos e acompanhar seus rendimentos.

5 – Hi App

O Hi App é um aplicativo que pode ser utilizado como um cartão de visitas digital. Com ele é possível criar, editar, e compartilhar com outras pessoas suas informações. Nesse sentido, o app também pode criar pastas e separá-las por eventos. Ele gera QR Code, digitaliza cartões físicos de contatos, adiciona notas e envia seu cartão por Whatsapp.

6 – Buffer

Este aplicativo é capaz de organizar todas as suas redes sociais em um só lugar. Do mesmo modo, com ele é possível agendar os posts de suas redes, organizando os horários mais convenientes. Pode-se analisar o cronograma e o desempenho de seu negócio, de uma maneira prática e eficiente.

7 – Notion

Através do Notion, o usuário pode organizar melhor seu empreendimento substituindo diversas ferramentas como calendários e planilhas. Sobretudo, ele reúne vários recursos em um só lugar. É possível personalizar seu layout, com imagens, marcadores, lista de afazeres e cronogramas.

8 – TED

Com esta ferramenta, o usuário consegue assistir a palestras de diversas áreas de atuação. Com ele é possível trocar experiências com quem tem sucesso em seu setor, se educar com informações sobre o mercado, empresas e marcas. Desse modo, ele auxilia os empreendedores a conhecer outros gestores e compartilhar cases de sucesso.

9 – Qipu

Com o Quipu o usuário consegue controlar as operações da microempresa, enviar alertas sobre contribuições fiscais, sobre a sua arrecadação, e obter informações sobre os benefícios a que tem direito. Ele é uma parceria entre o Sebrae e o Buscapé. Dessa maneira, o app ainda tem um sistema de controle financeiro bastante prático.

10 – Slack

O Slack é um aplicativo parecido com uma rede social, e tem como objetivo reunir um grupo específico para que possam trabalhar em conjunto. Pode-se trocar informações sobre o projeto, enviar arquivos e imagens, como se fosse um e-mail coletivo. Em suma, também é possível criar uma conversa particular.

11 – Canva

Este aplicativo é ideal para a criação de conteúdos com imagens e vídeos. É indicado para quem tem um empreendimento pequeno e não pode contar com editores profissionais para a criação de suas campanhas de marketing. em conclusão, pode-se criar um post para redes sociais, até o layout de um site.