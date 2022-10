Conheça os melhores tipos de revestimento para banheiro

Diariamente surgem cada vez mais novos tipos de materiais para reformas e obras, que agregam mais estilo para a casa. Então, o revestimento é um deles. Afinal, já está no mercado há um bom tempo.

Se você está pensando iniciar a reforma ou começar a construir, o revestimento é um item que deve ser bem escolhido. Pois, é algo que ficará por bastante tempo no local.

Confira no artigo quais os melhores tipos de revestimento para banheiro que deixarão o ambiente ainda mais charmoso.

Tipos de revestimento para banheiro

A hora de escolher os pisos e revestimentos é quase sempre uma confusão. Em suma, há tantas opções, tantos modelos e tantos materiais. Além disso, decidir por algo que não enjoe em pouco tempo não é uma tarefa fácil.

Por isso, muitas pessoas acabam optando pelo bom e velho revestimento branco. Ele é simples, combina com tudo e nunca perde seu encanto.

Entretanto, ter ousadia na hora de escolher os tipos de revestimento para banheiro pode ser uma grande aliada. Ainda mais para criar um ambiente mais dinâmico e agradável.

Então, separamos alguns dos principais tipos de revestimento disponíveis para o uso em banheiros e áreas molhadas, para você conhecer melhor. Veja no próximo tópico.

Conheça os principais tipos de revestimento para banheiro atualmente

Confira quais são os melhores e mais elegantes tipos de revestimento para banheiro que você pode adicionar ao local, e como usar cada um!

Porcelanato

O porcelanato é um tipo de revestimento para banheiro que tem se popularizado muito recentemente. Consequentemente, compuseram até mesmo o revestimento de pias e bancadas.

São populares pela elegância que apresentam. Aliás, alguns possuem um brilho incrível, enquanto outros podem ser foscos.

A maior vantagem é a durabilidade. Entretanto, saiba que é um revestimento com preço mais elevado em comparação a outros materiais.

Portanto, usar o porcelanato em apenas uma área do banheiro pode ser uma jogada interessante, como, por exemplo, apenas na área do box.

Cimento queimado

O cimento queimado é bastante comum de encontrar em casas com estilo industrial. Ele apresenta uma textura e aparência lisa. Além disso, pode ser colorido ou na coloração original do cimento.

São ótimos para paredes e chão do banheiro, pois são fáceis de limpar e bastante duráveis. A propósito, a maior vantagem é o preço, já que o cimento queimado quase sempre sai bem em conta.

Cerâmica

Pisos e revestimentos cerâmicos são os mais comuns para banheiro. Porque, possuem preço acessível, além da aparência comum e agradável.

Podem vir em diversos tamanhos, texturas e estampas. Logo, a versatilidade é um item que descreve bem o revestimento de cerâmica.

Granito e mármore

Esses dois tipos de revestimentos para banheiros são bastante semelhantes. Afinal, ambos se tratam de tipos de pedras. Portanto, possuem certo tratamento para se tornarem aptas a compor as paredes e bancadas das casas.

Por ser um tipo de material bastante refinado, pode ter um valor um pouco mais caro. Entretanto, sua durabilidade e praticidade não tem preço.

Para limpar esses tipos de revestimento, basta uma esponja e um pano. Além disso, demoram muitos anos para perder o brilho.

Entretanto, costumam ser revestimentos muito lisos. Portanto, não são indicados para o chão do lavabo. Na verdade, prefira agregar esses revestimentos nas paredes ou até mesmo nas pias e bancadas.

Como escolher o melhor material

Você já conhece alguns dos mais comuns revestimentos para banheiros, mas você saberia como escolher qual é o tipo ideal para o seu lavabo? Confira.

Planejamento da paleta de cores

Antes de decidir pelo revestimento do banheiro, faça um bom planejamento das cores que irão compor o ambiente.

Por exemplo, se você vai reformar e reutilizar itens que já estavam presentes no local, procure escolher revestimentos com cores que harmonizem com os objetos do banheiro.

Agora se você está construindo, uma boa dica é escolher uma cor sóbria para os revestimentos. Assim, adicionará um toque de cor com os outros objetos e decorações.

Material do revestimento

Uma dica de ouro é sempre escolher o material de maior qualidade, pois isso evitará dores de cabeça no futuro. Ainda mais, em relação à aparência do revestimento.

Outro ponto a se analisar é a abrasividade ou lisura do revestimento. Para o box, evite usar materiais muito porosos. Pois, acumula sujeira e mofo muito facilmente, além da limpeza ser mais dificultosa.

Nunca deixe de analisar os tipos de revestimento para banheiro quando for aplicar um novo no local. Não se esqueça de compartilhar o artigo com seus colegas e familiares.