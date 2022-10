conheça sucesso da exposição imersiva

Foto: Divulgação

Mergulhar, estar imerso, ficar concentrado, absorver-se. Todas as palavras dão conta do significado do verbo imergir, que há alguns anos se tornou o favorito no mundo da arte.

A experiência imersiva ganhou o mundo, justamente com o propósito de colocar os amantes da arte no centro de uma obra, e causar nele o sentimento de fazer parte dela.

Com a ajuda da tecnologia, a arte, que a princípio era apresentada apenas na versão bidimensional, ganha o espaço tridimensional através das projeções e dos recursos audiovisuais, tornando a visita a um museu ou a uma mostra, uma experiência sensorial e interativa.

Um dos primeiros espaços a serem criados nesta dinâmica foi o Atelier des Lumières, que foi inaugurado em 2018 em Paris.

Referência nas exposições imersivas, em seu primeiro ano de existência, o Atelier recebeu mais de 1,2 milhão de visitantes, com destaque para a exposição de Gustav Klimt, pintor simbolista considerado um dos mais importantes artistas austríacos.

Experiência imersiva em Salvador

Ao longo de 2022, o Brasil recebeu algumas exposições como ‘Van Gogh e Impressionistas’, que desembarcou em Salvador em abril deste ano, e atualmente o público pode viver a experiência de saber mais da vida e obra de uma das maiores artistas do mundo com a exposição ‘Frida Kahlo – A Vida de um Ícone’, que faz curta temporada na capital baiana.

Considerada a maior exposição internacional sobre a vida da artista, o público pode conferir em um espaço construído especialmente para a mostra, de 2 mil m², as diversas fases da vida de Frida, desde a sua vida pessoal a sua trajetória profissional.

Ao todo são 10 ambientes que navegam pela vida da artista, com fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas, itens de colecionadores, além de trilha sonora original criada apenas para a exposição.

O grande momento de imersão fica por conta do salão principal, que proporciona uma viagem sensorial em 1 mil m² de telas projetáveis pelo Universo de Frida.

A experiência em ‘Frida Kahlo – A Vida de um Ícone’, foi criada pela Frida Kahlo Corporation e pela empresa Layers of Reality. A exposição tem assinatura da Blast Entertainment, empresa do grupo DC SET, responsável pelo sucesso das experiências Beyond Van Gogh e Van Gogh Live 8K, consideradas as maiores mostras do gênero já realizadas no país.

Como curtir a exposição

Vinda de Barcelona, na Espanha, a exposição segue para São Paulo depois de Salvador, dando seguimento à turnê nacional. Na capital baiana, fica em cartaz até 4 de dezembro.

A visitação está disponível todos os dias, das 10h às 21h, Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), de segunda a quinta, das 10h às 17h40, R$ 75 (inteira) e R$ 37,50 (meia) a partir das 18h até as 21h. De sexta a domingo o valor é de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). É possível adquirir ainda uma entrada VIP Experience no valor de R$ 150.

SERVIÇO

Exposição imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Quando: 5 de outubro a 4 de dezembro

Onde: Salvador Shopping

Visitação: segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h

Ingressos: segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$ 37,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150

Vendas: Eventim e Frida Kahlo Salvador

