Conheça uma ilha particular na Baía de Todos-os-Santos

Um lugar paradisíaco para aproveitar ao lado das pessoas que você gosta. Assim pode ser definida a Ilha da Barra, localizada na Barra do Paraguaçu, no município baiano de Saubara, a 103km de Salvador. Com uma proposta de ser um espaço destinado para fins de lazer e de natureza familiar, o local conta com diversas opções de conforto.

A nutricionista Fernanda Macuco, que também é colunista do iBahia, conheceu o lugar e registrou detalhes do seu funcionamento. A Ilha da Barra oferece 4 quartos (2 em bangalôs sobre as águas e 2 na casa sede), churrasqueira, quiosque, quadra de beach tennis, praias privativas e heliponto.

Foto: Divulgação

Além disso, a cozinha e o espaço gourmet ficam inteiramente à disposição. O aluguel pode ser feito nos formatos diária ou Day Use. Tudo isso com a uma garantia de privacidade total durante a permanência.

Há duas opções de translado para chegar ao local: por meio de um barco da própria Ilha da Barra ou com um serviço de locação de lanchas indicado de acordo com a necessidade do cliente.

Foto: Divulgação

Serviço:

Ilha da Barra

Localização: Barra do Paraguaçu, Saubara (BA)

Informações e reservas: a.kubli@terra.com.br / (71) 99988-0017

Leia mais sobre Bora Ali no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.