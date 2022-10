Conquista tem ônibus gratuito no 2° turno após decisão da Justiça

Foto: Divulgação

A cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, anunciou nesta quinta-feira (27) que a passagem de ônibus do transporte público municipal será gratuita no domingo (30), dia de votação do segundo turno das eleições 2022.

A decisão foi tomada após determinação do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para que o serviço fosse ofertado desta forma para a população. De acordo com a TV Sudoeste, a prefeitura não divulgou ainda detalhes de como será o formato do transporte no dia.

De acordo com a Defensoria Pública do estado (DPE-BA), a Ação Civil Pública (ACP) com o pedido de concessão imediata foi ajuizada após a Prefeitura de Vitória da Conquista sinalizar negativamente à orientação.

A medida foi determinada pelo juiz Reno Viana Soares na última quarta-feira (26).

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.