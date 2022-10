Conquista terá que ofertar transporte público gratuito no 2º turno

Foto: Divulgação / Prefeitura Vitória da Conquista

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou que a Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, disponibilize transporte público gratuito no domingo (30), quando acontece o segundo turno das eleições. Além disso, o município deverá manter a frota em quantidade normal, sem redução.

Ainda de acordo com o que foi determinado pela Justiça, a cidade tem, no máximo, 24 horas para fazer a divulgação sobre esta gratuidade nos meios de comunicação, redes sociais, nos próprios ônibus e através de cartazes nos equipamentos públicos da cidade.

De acordo com a Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA), o pedido de garantir o transporte gratuito para que a população possa comparecer aos locais de votação no 2º turno das eleições faz parte de uma atuação coordenada e está sendo feita em todas as cidades abrangidas pela Instituição.

