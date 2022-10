Consignado do AUXÍLIO BRASIL: Como saber se fui aprovado?

Beneficiários do Auxílio Brasil podem contratar o empréstimo consignado desde o dia 10 de outubro. Segundo a Caixa Econômica Federal, já foi liberado mais de R$ 1,8 bilhão pela modalidade.

Neste sentido, aqueles que desejam saber se a solicitação do serviço foi aprovada, basta realizar uma consulta junto ao aplicativo Caixa Tem, canal ondem também é possível fazer a contratação.

Como saber se o meu empréstimo no Auxílio Brasil foi aprovado?

Na prática, os usuários que solicitam o empréstimo consignado no Auxílio Brasil precisam aguardar a análise da instituição financeira. O prazo da resposta é de até 48 horas. Passado esse tempo, basta realizar uma consulta no menu “Empréstimos” do aplicativo Caixa Tem.

Quem pode solicitar o empréstimo do Auxílio Brasil?

Para solicitar o empréstimo consignado, os interessados devem se enquadrar nas seguintes condições:

Integrar família com renda mensal de até R$ 105 por pessoa;

Compor família com renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210, desde que possua entre os membros mulheres gestantes, lactantes ou pessoas de 0 a 21 anos incompletos;

Ser membro de família sob regra de emancipação.

Vale ressaltar que os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) também têm direito de solicitar o empréstimo consignado.

Neste sentido, veja o passo a passo de solicitar o serviço a seguir:

Abra o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS); Faça o login na sua conta; Toque na opção “Empréstimo do Auxílio Brasil”; Agora, a plataforma mostrará as condições do serviço. É recomendável que você leia todas; Após fazer a leitura, é preciso concordar com elas; Após concordar, toque em “Continuar”; Agora, selecione a opção “Simular e contratar” e toque em “Consignado”.

Ao concluir esta etapa, o sistema enviará uma mensagem no Caixa Tem com todas as informações do contrato. Nela contará a taxa de juros e o valor total do empréstimo.

Quais bancos podem oferecer o consignado do Auxílio Brasil?

Confira a lista atualizada seguir:

Aspecir – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda;

Banco Agibank S/A;

Banco Crefisa S/A;

Banco Daycoval S/A;

Banco Pan S/A;

Banco Safra S/A;

Caixa Econômica Federal;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A;

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento;

Pintos S/A Créditos;

QI Sociedade de Crédito Direto S/A;

União Seguradora S.A. – Vida e Previdência;

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A;

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Regras do consignado do Auxílio Brasil

De acordo com a portaria publicada pelo Ministério da Cidadania no dia 27 de setembro, as condições do empréstimo consignado do Auxílio Brasil devem estar limitadas as seguintes regras:

Juros: máximo de 3,5% ao mês;

Prazo de pagamento: máximo de 24 parcelas (ou seja, dois anos);

Margem consignável: 40% (considerando os R$ 400 do programa, a parcela máxima deve ser de R$ 160).

Vale ressaltar que a modalidade do consignado é aquela em que as parcelas da dívida são descontadas diretamente da folha de pagamento do benefício do contratante. Dessa forma, antes de ter o abono em mãos, o banco responsável pelo empréstimo já desconta os devidos valores.