Consignado do Auxílio Brasil: Mais de 30 mil pessoas já solicitaram o serviço

Na última semana, a Caixa Econômica Federal divulgou que mais de 30 mil pessoas solicitaram o consignado do Auxílio Brasil, lembrando que a oferta do serviço começou na última segunda-feira (10).

O Auxílio Brasil está atendendo mais de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade com um benefício mínimo mensal de R$ 600. Os valores ampliados serão pagos até dezembro deste ano.

De acordo com informações do banco, a taxa de juros do empréstimo consignado é de 3,45% ao mês. A alíquota ficou cinco pontos percentuais abaixo do limite estabelecido pelo Ministério da Cidadania, que é 3,5%.

Além disso, as famílias beneficiárias do programa social podem parcela a dívida em até 24 vezes.

30 mil pessoas solicitaram o consignado

Considerando os juros aplicados no crédito consignado, o beneficiário que tomar R$ 2.582, vai pagar R$ 3.840 ao final do contrato. A Caixa ressaltou que em menos de 24 horas de oferta da modalidade, cerca de R$ 75 milhões já tinham sido contratados.

Segundo a instituição financeira, o valor mínimo da parcela é de R$ 15 e as famílias podem comprometer até 40% do seu benefício, sendo de R$ 400. Vale ressaltar que não foi considerado o acréscimo de R$ 200, pois tem caráter temporário.

Desde o anuncio do serviço, muitos especialistas têm criticado o oferecimento do crédito. Eles afirmam que o risco de endividamento das famílias é alto. Além disso, também é criticado à taxa de juros que maior que alíquota cobrada no consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo.

Meu Auxílio Brasil foi cancelado, e agora?

Nesta situação, quem pediu o empréstimo consignado do programa terá que continuar pagando a dívida. Ou seja, para não ficar inadimplente, é necessário que o ex-beneficiário continue depositando os valores correspondentes na conta do Caixa Tem.

Vale ressaltar que nesta situação também há o acúmulo de juros e multa pelo atraso no pagamento das mensalidades. Sendo assim, é importante se atentar as regras do Auxílio Brasil para manter os pagamentos do benefício.