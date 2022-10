Consignado do AUXÍLIO BRASIL: Teve sua solicitação recusada? Saiba o porquê

Desde que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil começou a ser oferecido, já houve milhares de contratações e também de recusas. Isso mesmo, muitas pessoas estão tendo a sua solicitação ao novo serviço desaprovada.

Em poucos dias a Caixa Econômica Federal anunciou que havia feito mais de 700 mil contratos do empréstimo, no entanto, muitos beneficiários do Auxílio Brasil não estão conseguindo ter a liberação do consignado em suas contas.

Por que o empréstimo do Auxílio Brasil foi recusado?

Segundo uma reportagem do portal UOL, muitas pessoas que estavam solicitando o consignado do Auxílio Brasil pelo Banco PAN não estavam sendo aprovadas por causa de uma “política de crédito”.

Isso porque, sempre que o crédito é solicitado o banco realiza uma espécie de análise de dados financeiros do requerente, para que seja possível estimar os riscos da operação. Assim, caso a situação econômica do beneficiário seja malvista, o serviço é recusado.

Regras do consignado do Auxílio Brasil

De acordo com a portaria publicada pelo Ministério da Cidadania no dia 27 de setembro, as condições do empréstimo consignado do Auxílio Brasil devem estar limitadas as seguintes regras:

Juros: máximo de 3,5% ao mês;

Prazo de pagamento: máximo de 24 parcelas (ou seja, dois anos);

Margem consignável: 40% (considerando os R$ 400 do programa, a parcela máxima deve ser de R$ 160).

Vale ressaltar que a modalidade do consignado é aquela em que as parcelas da dívida são descontadas diretamente da folha de pagamento do benefício do contratante. Dessa forma, antes de ter o abono em mãos, o banco responsável pelo empréstimo já desconta os devidos valores.

Ministério Público solicita suspensão do consignado do Auxílio Brasil pela Caixa

Na última terça-feira (18), o Ministério Público junto e o Tribunal de Contas da União (TCU) solicitaram a suspensão da concessão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil pela Caixa Econômica Federal.

Para Lucas Furtado, subprocurador e autor do pedido, o serviço possui finalidades eleitorais e oferece risco à Caixa e às finanças da instituição. Veja mais sobre as intenções do texto a seguir.

Em suma, o documento solicita a adoção de uma medida cautelar que abstenha a Caixa de realizar os empréstimos consignado do Auxílio Brasil, “independentemente de eventuais arranjos legais e infralegais”, até que haja um posicionamento da Justiça.

O subprocurador ainda pede que o TCU tome medidas que impeçam que os serviços aderidos pelo banco sejam com “finalidade meramente eleitoral”. De acordo com informações da própria Caixa, até o momento, mais de 700 mil pessoas já solicitaram o crédito.