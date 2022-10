O currículo do candidato é um documento que deve ser direcionado para que ele alcance o seu objetivo no mercado de trabalho. Por isso, é necessário elaborar o seu currículo profissional de modo objetivo e sucinto.

Construa o seu currículo de forma objetiva

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo para uma análise inicial do seu perfil. Por isso, a construção do seu currículo deve ser realizada de maneira objetiva e direcionada.

Destaque seus dados pessoais

Informe seus dados pessoais, priorizando meios de contato. Sendo assim, é relevante que evite inserir informações excessivas, como números referentes aos seus documentos pessoais. Além disso, tenha atenção ao seu endereço de e-mail para que não informe um endereço que contenha palavras diminutivas ou pejorativas.

Considere o seu objetivo de forma concreta

O objetivo do candidato pode ser composto pelo seu cargo e nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Sendo assim, informe o cargo pretendido de forma objetiva. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de atendimento ao cliente; assistente de vendas; auxiliar de logística etc. É importante que o candidato resuma suas atividades principais, já que as informações sobre suas experiências profissionais devem ser inseridas de maneira objetiva.

Direcione a sua experiência profissional de forma objetiva

Informe o nome das organizações nas quais trabalhou e o período de sua atuação. Lembre-se de priorizar a ordem cronológica inversa durante a construção das informações, ou seja, construa o seu currículo considerando as situações atuais como prioridade.

Destaque cursos concluídos e cursos em andamentos

A sua escolaridade deve considerar cursos concluídos e cursos em andamento. Além disso, é relevante que informe o nome das instituições de ensino nas quais estudou e o curso concluído. Caso estude, destaque a previsão de término do curso atual e informe se estuda de maneira online.

Atualize o seu perfil no LinkedIn e direcione os envios do seu currículo

Ademais, é importante que o candidato atualize o seu perfil também na plataforma online do LinkedIn. Uma vez que o LinkedIn é amplamente utilizado para o recrutamento e seleção de diversas empresas e deve ser considerado como uma forma objetiva de direcionar o seu perfil no mercado. Dessa forma, o seu currículo estará atualizado e ganhará destaque pela objetividade durante sua elaboração.

Adapte os pontos citados

Portanto, faça adaptações dos apontamentos citados e eleve suas chances de alcançar seus objetivos profissionais, ao elaborar um currículo profissional que atenda ao mercado de forma abrangente.