O currículo do candidato é um documento que deve ser considerado dessa forma para que ele seja atrativo dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.

Construa um currículo atual e objetivo

Para elaborar um currículo de forma positiva, considere que as informações sejam suficientes e objetivas. Lembre-se de que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para uma análise inicial do seu perfil, portanto, é fundamental que o seu currículo seja atrativo e resolutivo.

Informações pessoais

Destaque seus dados pessoais pela objetividade. Sendo assim evite números de documentos ou excesso de telefones para contatos, por exemplo.

Objetivo no mercado de trabalho atual

É muito importante que o seu objetivo seja composto do seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de recrutamento e seleção; assistente comercial; auxiliar de logística etc.

Descrição da experiência profissional

A descrição de sua trajetória profissional é um ponto muito importante para a análise do seu perfil. Por isso, informe os principais pontos referentes às atividades exercidas em seus empregos anteriores. Visto que o currículo será explorado durante uma entrevista de emprego. Portanto, não é cabível que construa um currículo muito extenso, sob o risco de que ele seja descartado, sem que seja devidamente analisado.

Informações atuais e objetivas

Além deste ponto, é importante que informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação, considerando a ordem cronológica inversa das informações, ou seja, dê prioridade aos fatos atuais.

Cursos concluídos e cursos em andamento

As informações referentes a sua escolaridade devem ser sucintas e objetivas. Informe cursos concluídos e o nome das respectivas instituições de ensino, bem como, destaque as respectivas datas dos cursos realizados. Caso seja um estudante, informe a previsão de término do curso atual e destaque se estuda de maneira online ou presencial.

Mantenha o seu currículo atualizado nas plataformas online

Não menos importante, é viável que o candidato construa um currículo que considere as plataformas online. Portanto, atualize o seu perfil no Linkedin de forma simultânea para que as informações do seu perfil estejam relacionadas em todas as plataformas nas quais o seu currículo estiver disponível. Dessa maneira, estará elevando suas chances de sucesso e destacando positivamente os seus objetivos e a sua trajetória profissional.

Adapte nossas dicas

Assim sendo, é importante que faça adaptações dos apontamentos citados e destaque positivamente o seu perfil no mercado atual, considerando a necessidade das empresas por profissionais objetivos e resilientes.